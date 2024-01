De Blue Exorcist à Solo Leveling, en passant par A Sign of Affection, le début de l’année 2024 s’annonce chargé en termes d’animes. Et pour faire les bons choix, rien de tel qu’une sélection de ceux à ne pas manquer au cours des premiers mois de 2024.

Le début d’années implique de nouvelles séries, mais aussi de nouveaux animés sur les plateformes de streaming. En 2024, plusieurs nouveautés et suites sont très attendues. Voici une liste non exhaustive des animés les plus intéressants pour bien débuter l’année.

Un hiver rythmé sur Crunchyroll

Burn the Witch #0.8 (29 décembre)

Techniquement, Burn The Witch #0.8 est un anime de 2023, puisqu’il est disponible sur Crunchyroll depuis le 29 décembre 2023. Mais ce n’est qu’un détail infime dès lors que l’on se rappelle la dose de fraîcheur que représente ce spin-off du manga culte Bleach. Ici, pas d’Ichigo, de Rukia ou autres. On suit plutôt Noël et Ninny, deux sorcières de Londres chargées de protéger et de gérer les dragons, créatures que seuls les sorciers peuvent voir.

On quitte donc le cadre japonais, ses shinigamis et ses hollows pour l’Europe, les sorciers et les dragons. Un changement culturel radical, mais pas dépaysant puisque Burn The Witch #0.8 est en fait le préquel du court anime Burn The Witch, sorti en 2020 au Japon. Ce dernier épisode, adapté du one-shot initial, sera donc l’occasion de revenir sur la rencontre entre Noëlle et Ninny et leurs premières péripéties ensemble.

Pour cela, on peut compter sur l’esthétisme de Studio Colorido, qui a choisi de continuer avec sa recette gagnante en proposant une animation fluide et énergique, à l’image du dessin de Tite Kubo. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de l’univers Bleach, dès le 29 décembre.

Classroom of the Elite Saison 3 (3 janvier)

Après une seconde saison étincelante, Classroom of the Elite revient le 3 janvier avec une troisième saison qui s’annonce tout aussi captivante. Dans celle-ci, les élèves devront passer une épreuve importante : le camping. Mais dans Classroom of the Elite et son univers scolaire impitoyable, ce moment n’est pas un simple voyage. C’est un examen, qui peut être fatal à la moindre erreur et dans lequel des élèves autrefois ennemis vont devoir faire équipe, sous peine d’être expulsés. Les défis pour le protagoniste Ayanokôji seront donc nombreux et plus compliqués pour celui qui a pris l’habitude de manipuler dans l’ombre ses camarades pour assouvir ses propres desseins, encore bien mystérieux.

De plus, l’évolution de ses relations avec les « chefs » des autres classes et d’autres élèves tous plus atypiques les uns que les autres seront également au centre de cette saison 3, qui aura de nouveau des allures de jeux d’échecs entre les élèves. Un rendez-vous à ne pas manquer.

A Sign of Affection (6 janvier)

A Sign of Affection est l’un des nouveaux animes de cette saison. On y suit Yuki, une étudiante sourde, qui a bien du mal à interagir avec ses camarades jusqu’à sa rencontre avec Itsuomi, un élève qui la voit telle qu’elle est : une personne comme les autres. Cette intrigue promet d’aborder des thèmes peu explorés dans les animes et pourtant profonds, comme l’inclusivité et le handicap. L’amour sera aussi au centre de cet anime, avec une certaine touche de légèreté et d’humour, parfait pour réchauffer les cœurs en cette période froide.

Cela se ressent d’ailleurs dans la direction artistique douce et chaleureuse de l’anime, adapté par le studio Ajiado, connu pour les animes Kakushigoto, Kemono Jihen et quelques parodies de Ken le survivant. Avec A Sign of Affection, c’est donc au shojo que le studio s’attaque dès le 6 janvier, toujours sur Crunchyroll.

Solo Leveling (6 janvier)

Les animes japonais sont très souvent adaptés de mangas… japonais. Pourtant, de nombreux animes adaptent des œuvres étrangères, comme les manwha, le pendant sud-coréen du manga. L’un d’entre eux, Solo Leveling, arrive justement sur Crunchyroll le 6 janvier et est particulièrement attendu. Dans ce manwha, on suit une humanité qui cherche à se défendre face à des monstres sortis par d’étranges aux quatre coins du monde. Pour cela, certaines personnes ont développé des capacités pour se défendre et se rendre dans les donjons qui abritent les créatures. L’un d’entre eux, Sung Jin Woo, est considéré comme le plus faible de tous les chasseurs. Solo Leveling se focalise donc sur l’évolution de ce personnage, qui va développer une étrange capacité pour devenir plus fort rapidement.

Au-delà de son scénario, Solo Leveling est un anime intrigant. Par ses origines sud-coréennes et son ton sombre, ce titre se démarque déjà de bien d’autres animes. Sa réalisation, confiée au studio A-1 Pictures permet également d’espérer une animation à la hauteur du manwha. Son premier épisode sera disponible sur Crunchyroll le 6 janvier.

Hokkaido Gals Are Super Adorable ! (8 janvier)

Dans un tout autre genre, Hokkaido Gals Are Super Adorable ! pourrait être l’une des surprises de cette saison. On y suit Tsubasa, un lycéen originaire de Tokyo venu s’installer à Hokkaido, dans le nord du Japon. Dans ce nouvel environnement totalement nouveau, il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une jeune lycéenne qui ne semble pas préoccupée par le froid. Les prémices d’une histoire d’amour, d’amitié, mais aussi de développement personnel, pour Tsubasa, Minami et les autres personnages de l’anime. C’est d’ailleurs la force de l’œuvre, qui s’appuie sur la construction de relations profondes. La recette idéale d’un bon slice of life romantique, disponible sur Crunchyroll à partir du 8 janvier.

Blue Exorcist Saison 3 (6 janvier)

Depuis sa dernière saison en 2017, l’anime Blue Exorcist n’a jamais donné de nouvelles concernant une suite. Ce n’est que 6 ans plus tard, en 2023, que l’on a appris l’arrivée d’une troisième saison, en 2024. L’occasion de retrouver Rin et ses compagnons exorcistes pour l’adaptation de l’arc Shimane Illuminati Saga. Celui-ci est la suite directe de l’arc Kyoto Saga, dans lequel Rin et ses amis ont finalement réussi à terrasser le Roi immonde après son réveil à Kyôto.

Dans cette troisième saison, les Chevaliers de la Croix-Vraie commencent à recevoir un nombre croissant de demandes d’exorcismes alors qu’une vague d’événements étranges se propage à travers le monde. En point d’orgue, la déclaration de guerre de Lucifer, le roi de la lumière et commandant en chef des Illuminati et sa volonté de réunir le royaume des humains, Assiah, et le royaume des démons, Gehenna. Pour cela, il déclare qu’Izumo, un personnage très apprécié, est nécessaire à la réalisation d’un certain plan.

Nul doute que cette troisième saison de Blue Exorcist saura répondre aux attentes. Les sept années de différence entre la seconde et cette nouvelle saison promettent une animation retravaillée et plus qualitative, sans perdre le style qui fait la force de Blue Exorcist. On espère donc d’excellentes séquences d’action pour cet anime qui arrive le 6 janvier sur Crunchyroll.

Romance et humour chez ADN

Uruseai Yatsura saison 2 (11 janvier)

Parmi les animes les plus drôles de 2022, Urusei Yatsura est déjà de retour avec une saison 2. L’anime remake de la célèbre série des années 80 suit toujours les aventures d’Ataru, un lycéen terrien coureur de jupons mais fiancé malgré lui à Lamu, une princesse extraterrestre. Un synopsis décalé et hilarant, associé à des personnages particuliers mais attachants. Cette seconde saison devrait en plus proposer de nouvelles intrigues inédites, puisque la saison 1 avait déjà adapté une bonne partie du manga. On pourra les découvrir dès le 11 janvier, probablement sur ADN, qui avait déjà diffusé la première saison.

The Dangers in My Heart Saison 2 (6 janvier)

À la lecture de cette sélection, vous avez sûrement déjà remarqué la forte présence de romcoms. Et une nouvelle s’ajoute à la liste, avec The Dangers in My Heart et sa seconde saison, qui arrive chez ADN le 6 janvier. Dans cet anime poignant, on suit l’asocial Ichikawa et la populaire Anna dans l’évolution de leur relation, leur apprentissage de l’autre mais aussi de leurs propres sentiments. Un scénario classique qui se démarque de la plupart des romances grâce à un certain réalisme et un caractère très réchauffant.

Cette deuxième saison promet d’ailleurs d’explorer plus profondément les sentiments de nos deux collégiens, après une première saison qui a plus ou moins fait office de prologue. Pour cela, on compte fortement sur le studio Shin-Ei Animation, qui avait fait un très bon travail sur l’animation et l’ambiance.

