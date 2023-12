L’année 2023 s’approche doucement de sa fin, et plusieurs sorties de manga méritent un intérêt certain en cette période de fête de fin d’année. Voici les titres les plus intéressants du moment, parfaits pour offrir.

L’année 2023 aura été riche pour les amateurs et les amatrices de pop culture asiatique, en particulier autour des mangas et des animes japonais. Un essor qui se confirme en cette fin d’année, avec des sorties de titres très attendus.

Pour les lecteurs et lectrices, c’est aussi le bon moment pour se faire plaisir, que ce soit avec des rééditions, des éditions collector ou de simples sorties, qui permettent de poursuivre des séries que l’on adore. Enfin, avec les dizaines de références qui sont arrivés dans les librairies entre novembre et décembre, il y a quand même des choix à faire.

Les Carnets de l’Apothicaire Tome 12 (16 novembre)

Avec la diffusion de son adaptation animée sur Crunchyroll, le manga Les Carnets de l’Apothicaire connait un gain de popularité important. De nombreux anime only se sont ainsi déjà redirigés vers le manga pour connaitre la suite des aventures de Mao Mao, jeune apothicaire qui se retrouve mêlée à toutes les intrigues de la cour impériale chinoise. Dans ce tome 12, c’est même l’impératrice douairière (la mère de l’empereur) qui fait appel à son savoir pour une nouvelle enquête. Une demande qui va l’amener à découvrir les secrets les plus profonds de la famille impériale chinoise, à son grand regret.



Comme avec les 11 précédents, ce douzième tome va continuer d’explorer la Chine impériale et la complexité des jeux politiques dans les hautes sphères de la société. Le tout mis en scène par la scénarisation d’Itsuki Nanao et par le dessin de Kurage Neko. Le tome 12 est par ailleurs déjà disponible depuis le 16 novembre.

Source : Ki-Oon

L’Attaque des Titans tome 34 (22 novembre)

Il y a quelques semaines, l’Attaque des Titans livrait son ultime et dernier épisode en anime. La conclusion d’une œuvre qui aura marqué la décennie 2010, dès son arrivée dans les librairies françaises en 2013. Pour fêter les dix ans du manga en France, Pika a annoncé une superbe édition anniversaire limitée du tome final du manga et disponible depuis le 22 novembre 2023.

Celle-ci comporte un écrin collector, qui inclue lui-même l’édition anniversaire du Tome 34 (augmenté d’une galerie d’illustrations exclusives de 32 pages avec une jaquette aux reflets métallisés). On y trouve aussi un mini artbook de 160 pages basé sur l’exposition L’Attaque des Titans – De L’ombre à la lumière, qui avait eu lieu au Festival d’Angoulême. Un contenu riche, qui ravira les fans de ce manga iconique.

Source : Pika Édition

Nos différences enlacées Tome 6 (30 novembre)

Le tome 6 du manga Nos différences enlacées est sorti le 30 novembre 2023. Écrit et dessiné par Mikanuji, ce manga raconte l’histoire de plusieurs jeunes femmes qui apprennent à se connaître malgré les regards négatifs de la société sur leurs relations. Dans ce tome, on suit Saori, une lycéenne émotionnellement très attachée à sa sœur qui vit mal le fait que cette dernière soit en couple et la délaisse. Pour oublier cette détresse, Saori fait appel à Shizuku, une camarade de classe avec qui elle s’entend plus ou moins bien. Sont-ils plus proches qu’ils ne le pensent ? C’est ce à quoi ce sixième tome édité chez Meian va tenter de répondre, en explorant les thèmes de l’amour, de la famille, de l’amitié et de la solitude.

Pour cela, on peut compter sur des personnages bien développés et un dessin épuré qui permet une lecture efficace. Ce tome semble, en plus, assez singulier par rapport aux précédents. Une bonne nouvelle pour les nouveaux lecteurs et lectrices comme pour celles et ceux déjà captivés par les premiers tomes.

Source : Meian

Dandadan Tome 9 (6 décembre)

Dans le genre déjanté, Dandadan est l’un des plus beaux mangas de cette année, Écrit et illustré par Yukinobu Tatsu, Dandadan suit l’histoire de deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première, Momo ne croit qu’aux esprits, le second, Ken ne jure que par les extraterrestres. Mais les deux existent bien et nos deux lycéens tombent un jour face à ces monstres, qui vont bouleverser leur vie et lier leur sort face à des menaces aussi surnaturelles que loufoques. À titre d’exemple, notre cher Ken est à la recherche depuis le premier tome d’une de ses « boules », qu’un extraterrestre lui a volé.

Dans ce neuvième tome, la traque pour la retrouver continue, et amènera d’ailleurs un nouveau personnage au casting. Et les conflits qui attendent nos protagonistes promettent de nouvelles planches impressionnantes d’un point de vue artistique, qui pourront être découvertes dès la sortie du tome 9 de Dandadan, le 6 décembre 2023.

Source : Crunchyroll

Demon Slave Tome 12 (7 décembre)

Les mangakas japonais sont connus pour avoir une imagination folle, parfois même dérangeante par rapport à la vision occidentale. Pour autant, lorsque ces derniers donnent naissance à un manga qui dresse un univers parallèle au nôtre où les femmes ont le pouvoir, ce même manga mérite une attention particulière. C’est le cas de Demon Slave, un manga dans lequel les femmes sont à la tête de tout et dans toutes les sphères de la société (un peu comme dans Barbie, sauf qu’ici, elles sont beaucoup plus impitoyables et que le monde est beaucoup moins rose). Sur cette base, Demon Slave raconte l’histoire de Yuki, un jeune garçon plongé dans une autre dimension où il est sauvé de justesse par une jeune femme capable de le transformer en une créature surpuissante. Mais l’activation de ce pouvoir comporte une condition : il doit devenir son esclave pour la suivre dans ce monde où l’être humain n’est rien de plus qu’un animal de compagnie.

Une intrigue qui se poursuit dans ce tome 12 qui arrive en librairie le 7 décembre 2023, avec beaucoup d’actions, de combats et d’autres scènes plus particulières, qui ne plairont pas à tout le monde.

Source : Kurokawa

Double Play Tome 1 et 2 (15 décembre)

L’unique nouveauté de cette sélection en est aussi le titre le moins connu. Pour autant, Double Play pourrait être la bonne surprise de cette fin d’année. Le manga raconte l’histoire de Ran Homura, un ancien joueur de baseball et Tamao Hiroi, star de son club de softball et fille la plus populaire de son lycée. Deux personnalités que tout oppose et qui vont devoir s’entendre malgré eux lorsque leurs parents se marient. Un scénario que l’on voit régulièrement dans de nombreux mangas. Mais ici, leur relation prend un tournant particulier, puisque Ran a un secret que Tamao finit par découvrir. Ce secret, il est même au centre du double jeu relationnel qui s’installe entre eux et qui saura intriguer le lecteur, fan de romance ou pas.

Ces deux premiers tomes posent ainsi les bases d’une histoire lourde de sens et plus profonde qu’il n’y parait. Mais derrière ses airs de slice of life romantique, Double Play est aussi un beau manga de sport, qui saura trouver de l’intérêt chez les lecteurs à la recherche de nouvelles séries dès le 15 décembre.

Source : Meian

Back Street Girls Vol 9 (27 décembre)

Lorsque trois yakuzas notoires sont forcés de devenir un groupe d’idols pour expier leur faute, cela donne Back Street Girls. Dans ce neuvième tome, les Gokudolls, nom de leur groupe, doivent se produire dans un concert en plein air devant une foule de fans. Mais au-delà de cet évènement qui promet d’être intense, c’est surtout la relation des Gokuidols avec leur manager, Inugane, qui sera approfondie, avec bien sûr l’humour qui a fait le succès du manga.

Le tome 9 est par ailleurs rempli de moments comiques et de rebondissements inattendus, parfaits pour tenir en haleine le lecteur. Bien entendu, l’intrigue est appuyée par un dessin énergique, qui permet d’affirmer que les fans de la série ou les nouveaux lecteurs ne seront pas déçus avec ce tome qui arrive en rayon le 27 décembre.

Source : Soleil Manga

