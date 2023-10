Entre l’Attaque des Titans, SPYxFAMILY ou Les Carnets de l’Apothicaire, la saison automne 2023 s’annonce riche et passionnante. Pour arriver à faire un choix parmi toutes ces pépites, voici notre sélection d’animes à ne pas manquer d’octobre à décembre.

Le 23 septembre a marqué le début de l’automne et, par la même occasion, l’arrivée de nouveaux animes au Japon. Chez nous, en France, c’est à Crunchyroll, ADN, Netflix ou encore Disney + que revient le rôle de diffuser les nouvelles productions sur nos écrans. Ainsi, avec les mangas de la rentrée, l’automne est l’occasion de découvrir des suites ou de nouveaux animes.

Chez Crunchyroll, classiques au programme

Frieren (29 septembre)

Dans la grande majorité des œuvres de pop culture, nous nous demandons souvent ce que deviennent les héros après leur victoire sur le « méchant ». Frieren raconte justement cela, en nous proposant de suivre l’elfe Frieren, membre d’un groupe de héros dont elle n’a eu aucun mal à se séparer. Le fait qu’elle soit un elfe est aussi important, puisqu’elle vit bien plus longtemps que ses compagnons humains. Une longévité qu’elle constate lorsqu’elle rencontre, cinquante ans plus tard, les vieillards que sont devenus ses amis et la courte échelle de la vie humaine.

L’anime, basé sur le manga à succès du même nom créé par Yamada Kanehito et illustré par Abe Tsukasa, aborde donc une réflexion sur des thèmes profonds tels que la mort et la valeur de la vie. Le tout sublimé par le studio MADHOUSE, qui nous promet une animation et une réalisation de qualité que nous pourrons découvrir à compter du 29 septembre.

Shangri-La Frontier (1er octobre)

Chez la plupart des gamers, ce sont les jeux vidéos AAA comme Marvel’s Spiderman 2 qui suscitent la plus grosse attente. Mais chez Hizutome Rakuro, ce sont plutôt les « jeux de merde » (sic) qui occupent ce rôle. C’est dans cette optique que ce jeune chômeur se laisse tenter par Shangri-La Frontier, un VRMMO très populaire qui compte déjà près de 30 millions d’inscrits. Néanmoins, il est loin de se douter que ce jeu recèle de nombreux secrets, et que même un expert comme lui, qui est déjà venu à bout des jeux les plus difficiles, pourrait bien se retrouver démuni face à ce qui l’attend.

Le début d’une aventure aussi intrigante qu’inhabituelle, adaptée d’un manga du même nom et produite par le studio C2C. C’est aussi un nouvel isekai, qui ravira les amateurs du genre.

Shy (2 octobre)

Une troisième guerre mondiale évitée de justesse par l’arrivée de héros nationaux dans l’ensemble des pays du monde, avec en héroïne principale une jeune fille timide qui représente le Japon, pays où elle n’est pas très populaire. Voilà en quelques mots l’intrigue de Shy, un anime qui nous présente un monde régi par les super-héros, d’une manière similaire à My Hero Academia.

Mais au-delà de ses personnages attachants et d’une intrigue assez simpliste, Shy, diffusé à partir du 2 octobre sur Crunchyroll, s’annonce comme l’un des outsiders de cette saison. Avec un personnage principal qui dénote par rapport au héros de manga « classique », optimiste et toujours confiant, Shy promet quelques libertés et un souffle nouveau dans le champ des animes.

SPYxFAMILY saison 2 (7 octobre)

Depuis son premier épisode diffusé en 2022, SPYxFAMILY est un succès fou. Les attentes autour de cette seconde saison, qui arrive le 7 octobre chez Crunchyroll, sont donc élevées et seront, sans aucun doute, satisfaites. Il faut dire qu’avec son intrigue sur fond de guerre froide qui nous dresse le quotidien de la famille factice de l’espion Twilight, de Yor, la banale fonctionnaire qui cache une assassine surpuissante et Anya, la fille adoptée secrètement télépathe, SPYxFAMILY est une véritable bouffée d’air frais dans l’univers parfois classique des animes.

Et comme la recette concoctée par Tatsuya Endo fonctionne à merveille, on peut s’attendre à de nouveaux rebondissements entre espionnage, mystères et comédie pour cette saison 2, sublimée par l’animation de WIT Studio et Cloverworks. Sans oublier le fait que cette saison va permettre de découvrir en profondeur le personnage et les capacités de Yor, un peu relégué au second plan durant la saison 1. Il faudra patienter jusqu’au 7 octobre pour découvrir la suite de la vie mouvementée de la famille Forger.

Dr. Stone : New World partie 2 (12 octobre)

En 2019, Dr. Stone était sans aucun doute l’anime le plus intriguant du moment en nous racontant comment le scientifique Senku cherche à rebâtir la civilisation humaine de zéro, après des millénaires pendant lesquels les humains se sont fait pétrifier pour une raison inconnue. L’occasion de (re)découvrir la science à vitesse grand V, du feu en passant par le téléphone portable, des lunettes ou du cola.

La troisième saison, intitulée « New World », continue cette exploration passionnante de la créativité et de la résilience humaine. Les protagonistes se rapprocheront surtout du mystère qui entoure la pétrification qui a touché l’humanité. Le dernier épisode de Dr. Stone nous avait laissé sur un cliffhanger aussi frustrant qu’exaltant. Heureusement, il n’aura fallu que quelques mois pour découvrir la suite du périple de Senku, puisqu’il revient chez Crunchyroll le 12 octobre.

Les Carnets de l’Apothicaire (21 octobre)

Après le light novel et le manga, Les carnets de l’Apothicaire va bénéficier d’une adaptation animée plus qu’attendue. L’anime nous plongera dans la Chine impériale et le quotidien de Mao Mao, une jeune apothicaire qui se retrouve vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Mais cela ne s’arrête pas là, puisque cette jeune femme s’intéresse rapidement à des affaires de meurtre au sein de la cour.

Au-delà de cette intrigue déjà très passionnante, c’est surtout dans son exploration de la Chine impériale et la complexité des jeux politiques dans les hautes sphères de la société. Le manga, disponible chez Ki-Oon est déjà un gros succès critique et n’a fait que renforcer l’engouement autour de cet anime, qui arrive le 21 octobre sur Crunchyroll.

L’Attaque des Titans : The Final Season (4 novembre)

Cette fois, c’est bien la fin. Dix ans après le premier épisode, l’Attaque des Titans s’apprête à tirer sa révérence avec un ultime épisode pour conclure un anime culte. Si la production de la saison 4 a connu maintes complications, le studio MAPPA a tout de même réussi à proposer une adaptation animée exceptionnelle et qui le sera tout autant avec ce dernier épisode, qui durera une heure.

Dans les grandes lignes, cet épisode d’une heure ne devrait pas trop s’éloigner du manga, contrairement à ce que beaucoup de fans espèrent. Néanmoins, il est fort probable que l’auteur du manga, Hajime Isayama, profite de l’anime pour ajouter des scènes qu’il n’a pas pu dessiner dans les derniers chapitres, pour clarifier certains points. Rendez-vous le 4 novembre pour savoir si Eren parviendra à aller au bout de sa folie génocidaire ou si Mikasa et Armin l’arrêteront.

Chez Disney +, voyous au programme

Tokyo Revengers saison 3 (3 octobre)

La première saison avait marqué les esprits. La seconde, perturbée par un manque de communication de Disney +, avait fait moins de bruit. Mais malgré ses aléas, une troisième saison arrive sur la plateforme de streaming. Et elle pourrait bien redonner à Tokyo Revengers ses lettres de noblesse, puisqu’elle adaptera l’arc Tenjiku, moment très important du manga.

Annoncée pour le 3 octobre 2023, cette nouvelle saison promet une suite palpitante des aventures de Takemichi Hanagaki et une complexification de l’intrigue, sur fond de gangs et de voyages dans le temps. Les défis inédits auxquels seront confrontés les personnages principaux apporteront une certaine dose de suspens à cette troisième saison, dans laquelle Takemichi tentera à nouveau d’éviter l’assassinat de sa bien-aimée Hina.

Un monument du manga chez Netflix

Pluto (26 octobre)

Lorsque Naoki Urasawa, le mangaka derrière Monster ou 20th Century Boys reprend l’univers d’Astroboy d’Osamu Tezuka de manière plus sombre et plus mature, cela donne Pluto, un manga culte des années 2000. Quatorze ans après le dernier chapitre, Netflix tente le pari ambitieux mais risqué d’adapter ce manga en anime.

Le géant américain peut au moins compter sur un scénario très profond, qui dresse un monde où robots et humains cohabitent ensemble sans le moindre souci jusqu’à l’assassinat soudain de nombreux robots. Afin de faire toute la lumière sur ces tragiques évènements, le robot Gesicht, détective d’Europol et ancien combattant lors de la guerre, est chargé de mener l’enquête. Au cours de ses recherches, celui-ci va découvrir qu’un complot de grande envergure, dirigé par une mystérieuse entité du nom de « Pluto », cherche à se débarrasser des derniers robots vivants. Une course contre la montre se lance alors sur fond de complot mondial. Un scénario plus complexe qu’il n’en a l’air et qui pourra être découvert à partir du 26 octobre.

Sans diffuseur annoncé pour le moment

Undead Unluck (6 octobre)

Fuko Izumo est une jeune femme malchanceuse. Tous ceux qui entrent en contact avec sa peau finissent par être victime d’une catastrophe et plus la partie de son corps touchée est large, plus la catastrophe est importante. Pour la jeune femme, il est donc impossible vivre paisiblement une belle histoire d’amour comme elle a l’habitude d’en voir dans ses mangas favoris. Elle préfère donc se donner la mort, mais est interrompue par Andy, un zombie immortel qui cherche une solution pour mettre fin à ses jours. Son objectif est simple : se servir de la malédiction de Fuko pour subir une catastrophe suffisamment puissante pour le tuer. Le début d’une relation étrange, perturbée par l’arrivée d’une mystérieuse organisation qui semble convoiter les pouvoirs de Fuko et Andy.

Si pour l’instant, aucune plateforme de streaming n’a communiqué sur la diffusion d‘Undead Unluck (il est néanmoins fort probable de le voir arriver sur Anime Digital Network ou Crunchyroll), cela ne saurait tarder. L’anime, adapté d’un manga déjà très populaire, est l’un des plus loufoques et plus scrutés de cet automne. Par son animation ambitieuse et ses personnages excentriques, Undead Unluck ne laissera pas indifférent les personnes qui cherchent à être émerveillés par une intrigue déjantée, à découvrir dès le 6 octobre.

