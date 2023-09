Valve a donné quelques indices sur la sortie d’une deuxième génération du Steam Deck. Et la console portable ne fera pas un bond en puissance avant un long moment.

C’est le sens de l’histoire : le Steam Deck, première console portable de Valve, finira par connaître une deuxième génération. Mais il reste à définir la question du quand, à une époque où l’évolution technologique va vite et alors que la concurrence frappe à la porte avec beaucoup d’insistance (l’Asus Rog Ally, le Lenovo Legion Go).

Figurez-vous que l’entreprise ne semble pas pressée, à en croire les récents propos de Pierre-Loup Griffais partagés par The Verge le 22 septembre.

L’un des architectes du Steam Deck a révélé que Valve sortira un Steam Deck 2 uniquement quand l’entreprise sera certaine d’une chose : être en mesure d’offrir un gain en performance significatif sans sacrifier l’autonomie pour autant. Un compromis que n’a pas fait Asus avec le Rog Ally, capable de faire tourner des jeux gourmands avec une qualité inouïe, mais un temps de feu faible si on ne peut pas brancher (moins de deux heures). « Je ne pense pas que cette évolution soit possible ces deux prochaines années », estime Pierre-Loup Griffais.

Steam Deck // Source : Louise Audry pour Numerama

Valve n’est pas pressé pour le Steam Deck 2

Pierre-Loup Griffais précise son argumentaire : « Il est important pour nous que le Steam Deck offre des performances fixes pour les développeurs, et que le message pour les utilisateurs soit simple : tous les Deck font tourner les jeux de la même façon. Par conséquent, modifier le niveau de performance n’est pas quelque chose à prendre à la légère, et on ne veut le faire que quand il sera significatif. Par ailleurs, nous ne voulons pas que la performance soit meilleure au détriment de l’efficience et de l’autonomie. »

Si on fait quelques brefs calculs, un Steam Deck 2 plus puissant ne serait pas disponible avant, au mieux, 2025. Il est intéressant de constater que Valve ne veut pas fragmenter sa communauté trop vite. Là encore, c’est un choix qu’Asus n’a pas voulu faire, puisque différentes versions du Rog Ally, avec différentes fiches techniques, sont déjà commercialisées (du moins aux États-Unis).

Valve prend quand même le risque de voir le Steam Deck accuser le coup en termes de confort de jeu, voire, plus grave, en termes de compatibilité avec les jeux les plus récents. On en prend pour exemple The Last of Us Part I, qui a mis plusieurs semaines avant d’être jouable sur la console portable. « Nous surveillons toujours les innovations sur les architectures et les procédés de fabrication pour voir où vont les choses », indique quand même Pierre-Loup Griffais. Bref, si une puce révolutionnaire sort l’an prochain, peut-être que Valve se penchera sur la question et précipitera ses plans.

Gardons bien à l’esprit que ne sont évoqués ici que des arguments techniques. Valve pourrait très bien lancer un Steam Deck révisé dans les mois à venir, simplement pour améliorer l’autonomie ou encore proposer la technologie d’affichage OLED (comme Nintendo l’a fait pour la Switch). Mais pour un gain de puissance, ce n’est pas à l’ordre du jour.