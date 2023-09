Le portail Nexus Mods a retiré un mod controversé de Starfield. Il visait à retirer tous les pronoms du jeu au moment de la création du personnage. Bref, c’était un mode anti-inclusif.

Quand on crée son personnage dans Starfield, on peut personnaliser son apparence physique et choisir librement son pronom (il, elle, non-binaire). Cette liberté fait du bien, car elle permet une meilleure représentation des genres, et tout le monde a la liberté de choisir ce qui lui correspond le mieux. C’est aussi une approche que l’on voit dans Baldur’ Gate III, par exemple.

Mais, comme il fallait le craindre, cette volonté d’inclusivité n’a pas été au goût de tout le monde. Des personnes se sont insurgées face à cette option disponible dans Starfield, et elles ont été suivies par la création d’un mod chargé de retirer les pronoms du jeu. Ce mod est désormais interdit, indique 404media dans un article publié le 15 septembre.

Nexus Mods, le portail qui accueille chaque semaine des centaines et des centaines de mods (pas uniquement pour Starfield), a justifié cette censure. « Nous ne faisons pas la police par rapport à ce que peuvent modifier les gens. Mais accueillir ce mod était une erreur et il est dans notre droit de refuser du contenu sur notre plateforme. Ce n’est pas une ‘posture politique’ ou ‘le choix d’un camp dans la guerre de la culture’. Nous œuvrons pour la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté et le fait de retirer de la diversité, bien que voulu par certains, n’est pas positif pour la communauté de modding », indique Nexus Mods.

Interface du création du personnage dans Starfield. // Source : Capture YouTube

Starfield est jugé trop « woke » pour certains

Toute cette affaire est partie d’un clip du YouTubeur HeelvsBabyFace, dans lequel ce dernier perd ses nerfs face aux pronoms proposés dans Starfield. « P***** de genre ambigu ! », crie-t-il avec une violence qui fait froid dans le dos. Sa réaction apparaît un tantinet exagérée, alors qu’il accuse Bethesda de véhiculer une « idéologie » qui brise sa propre immersion et son désir d’évasion. L’entreprise est donc accusée de faire de la politique, ce que déplore aussi une personnalité comme Dr. Disrespect.

Dans un tweet publié le 2 septembre, la créatrice de contenu Nina Infinity ironisait, quelques jours plus tôt : « J’ai failli demander un remboursement de Starfield quand j’ai dû choisir un pronom. J’hésite encore… Cela m’ennuie. » Elle a expliqué plus tard qu’elle avait effectivement obtenu un remboursement, mais pour tous les bugs qu’elle a rencontrés. Ce qui ne l’a pas empêchée d’en remettre une couche : « J’aurais pu fermer les yeux sur les pronoms si le jeu était proche de la perfection. Ce n’est pas le cas. »

Bref, il existe des gens qui sont vraiment ennuyés par le fait de choisir un pronom dans un jeu vidéo, alors que c’est devenu quelque chose de courant. En quoi offrir le choix représente un problème ? Cela permet à tout un chacun de vivre l’aventure comme il l’entend, sans aucune conséquence sur la partie des autres. Si le voisin de HeelvsBabyFace décide de se lancer dans Starfield avec un personnage non-binaire, cela ne changera strictement rien à son propre plaisir de jeu.

Bien évidemment, la décision de Nexus Mods d’interdire le mod anti-inclusif n’est pas bien perçue partout, sachant que la plateforme avait déjà fait parler la censure sur un mod qui retirait les drapeaux LGBT dans Marvel’s Spider-Man. Et cela a remis de l’huile sur le feu entre les anti et pro woke. « La haine et les menaces émanant d’une infime partie de la communauté confirment que c’était la meilleure ligne de conduite. Franchement, nous ne sommes pas tristes de voir partir ces gens », affirme Nexus Mods face aux critiques.