Au-delà de la satisfaction personnelle de partager son lit avec quelqu’un, faire l’amour dans Starfield offre un boost d’expérience. Bref, le coït a du bon.

J’ai un regret dans Starfield : je n’ai pas réussi à vivre une idylle avec l’un des personnages du jeu. Je sais pourtant que c’est possible. J’ai même essayé plusieurs fois de faire la cour à mon crush, en sélectionnant les phrases qui permettent d’entretenir la flamme. Mais rien, hormis la notification m’indiquant qu’elle a apprécié ce que j’ai dit. J’aurais tellement aimé aller plus loin, surtout quand j’ai appris que faire l’amour dans Starfield permet d’obtenir un bonus non négligeable quand on se balade sur les planètes.

Comme on peut le voir sur cette publication Reddit datant du 4 septembre, partager son lit avec un compagnon de route déclenche un effet positif pour la progression. Pendant 24 minutes, on bénéficie d’un gain de 15 % de points d’expérience, tout simplement parce qu’on se sent en « sécurité émotionnelle ». C’est, a priori, le plus gros boost disponible dans le jeu (il est de +10 % quand on dort seul) et il peut permettre d’évoluer plus rapidement dans les différents arbres de compétences.

PSA: 15% XP boost when you sleep with a companion

Bon courage pour entamer une relation amoureuse dans Starfield

Contrairement à certains jeux où il est possible de partager un coït avec un maximum de conquêtes, Starfield limite les opportunités amoureuses. Concrètement, on ne peut draguer que quatre personnages, tous membres de Constellation — le groupe d’explorateurs qu’on rejoint au début de l’histoire. Il s’agit de : Barrett, Sam Coe, Sarah Morgan et Andreja (mon crush). En somme, Bethesda n’autorise pas les coups d’un soir dans Starfield : l’amour, comme la collection de pommes de terre, c’est du sérieux.

On peut date cette personne dans Starfield // Source : Bethesda

Une fois votre cible choisie, il va falloir développer votre affinité avec elle, en l’emmenant avec vous en expédition, en discutant avec elle de sujets plus personnels (elle vous demandera régulièrement de le faire si vous lui plaisez)… À force d’acharnement, vous finirez normalement par la séduire, via une quête dédiée. Des options de romance finiront par s’ouvrir, y compris celles qui permettent de faire l’amour. Notez qu’il sera par la suite possible de briser le cœur de votre love interest — une étape cruelle mais obligatoire si vous désirez séduire quelqu’un d’autre (pas d’adultère dans Starfield).

Les scènes de sexe ne sont pas explicites dans Starfield, contrairement à un titre comme Baldur’s Gate 3 par exemple. En revanche, on pourra entendre des phrases comme « La vie est une maladie sexuellement transmissible qui est 100 % fatale » ou encore « Je n’ai rien avec le fait d’aller très loin, mais essayons sans le jetpack la prochaine fois ».

