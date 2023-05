L’organisme de classification aux États-Unis (ESRB) s’est penché sur le cas Starfield. La future exclusivité Xbox, attendue pour septembre, aura visiblement des scènes olé olé.

Autrefois attendu pour le mois de novembre 2022, Starfield sortira, si tout va bien, le 6 septembre 2023. Avec cette exclusivité signée Bethesda, Microsoft joue gros et son succès dictera, en partie, la réussite — ou l’échec — de Xbox cette année. L’organisme de classification aux États-Unis (ESRB) s’est penché sur le titre à quelques semaines de son lancement et, comme le souligne Polygon dans un article publié le 9 mai, Starfield ira a priori très loin dans la violence et la représentation de la sexualité.

Starfield a d’ailleurs reçu la certification « M for Mature », correspondant aux productions réservées à un public très averti (plus de 17 ans, selon les normes américaines). Au-delà de la violence et du sexe, il faudra aussi s’attendre à du langage fleuri et à la présence d’une drogue particulièrement puissante. Quand on en consommera dans le jeu, la vision se troublera. « Une drogue fictive (Aurora) est très importante dans le jeu, et il y a un passage où le personnage principal travaille dans un labo illicite », souligne l’ESRB.

Starfield // Source : Microsoft

Du sexe de l’espace dans Starfield

Bien évidemment, Starfield ne sera pas le premier RPG à aller très loin dans les thèmes abordés. En revanche, il pourrait se distinguer en ajoutant une bonne dose d’exotisme dans les situations montrées. C’est particulièrement vrai pour la sexualité, puisque Starfield contiendra des dialogues qui appuient des comportements débridés dans l’univers de cette production futuriste.

Ainsi, après avoir partagé son lit avec un autre protagoniste, on pourra entendre des phrases comme :

« La vie est une maladie sexuellement transmissible qui est 100 % fatale » ;

« Je n’ai rien avec le fait d’aller très loin, mais essayons sans le jetpack la prochaine fois » ;

« Si on parle de voir les étoiles… eh bien… c’était incroyable ! »

Il y a un peu de tout dans ces phrases, notamment du cynisme. Mais qui s’attendait à du sexe en jetpack dans un jeu comme Starfield ? Probablement personne. Attendons quand même de voir le contexte avant de porter un jugement définitif : peut-être que tout est 100 % justifié et que ce sera moins étrange qu’il n’y parait (on pense à un ton humoristique)

Pour aller plus loin 6 raisons de se méfier de Starfield, la grosse exclusivité Xbox

« Dans ce jeu de rôle nouvelle génération prenant place au milieu des étoiles, créez le personnage que vous souhaitez et explorez avec une liberté sans pareille au fil d’une aventure épique pour répondre au plus grand mystère de l’humanité », précise la description officielle de Starfield. En matière de liberté sans pareille, on y est vraiment.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !