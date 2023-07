Le jeu Starfield arrive en septembre 2023. D’ici là, une série d’anthologie très courte a été diffusée par Bethesda pour découvrir l’univers de cette exclusivité Xbox/Windows.

Le rendez-vous pour Starfield est fixé au 6 septembre prochain. Le jeu vidéo, exclusivité Microsoft (Windows et Xbox X/S), est extrêmement attendu — c’est le moins qu’on puisse dire –, notamment car sa sortie est espérée depuis bien longtemps maintenant. Au-delà de son gameplay, Starfield se place dans un univers de SF qui aura un rôle important.

Le pitch initial : le 23-24e siècle, une humanité en plein essor de l’exploration spatiale, ayant déjà « conquis » 50 années-lumière en dehors du Système solaire. C’est une zone dénommée les Systèmes colonisés. En 2310, il y a eu une guerre entre deux factions. Quand démarre le jeu, celle-ci a pris fin avec une paix fragile. On incarne un explorateur ou une exploratrice, membre d’un groupe nommé Constellation, en quête d’artéfacts.

On comprend vite qu’il y a une dimension narrative dans le contexte qui est posé. Et pour accroître cette sensation, Bethesda a fait appel à des productions fictionnelles. Le 25 juillet 2023, le studio a en effet diffusé sur sa chaîne YouTube plusieurs courts métrages animés. Cette anthologie, dénommée Starfield: The Settled Systems, est en 3 épisodes.

Extrait de Where Hope is Built // Source : Starfield, Settled Systems, Bethesda

La série animée Starfield: The Settled Systems

Chaque épisode dure entre 2:40 et 2:52, de quoi se plonger dans l’univers de Starfield en peu de temps. Il n’y a pas de dialogues, dans ces épisodes — surtout portés par des images assez séduisantes, dans le style des animés japonais, et une musique épique (plus proche de Star Wars que de Star Trek, d’ailleurs, malgré le thème de l’exploration). Les courts métrages permettent notamment de visiter quelques villes du jeu : New Atlantis, Akila, Neon. Et l’on découvre quatre personnages : Kent, Vanna, puis le duo Ada et Harper.

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.