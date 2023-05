Alléluia, Microsoft donne enfin un jeu vidéo intéressant aux abonnés Xbox Live Gold. En mai, on peut télécharger Star Wars Episode I Racer, inspiré du premier film de la prélogie.

Chaque mois, Microsoft offre des jeux vidéo aux abonnés Xbox Live Gold, un moyen de remercier celles et ceux qui payent pour jouer en ligne. Néanmoins, cela fait maintenant plusieurs mois que les titres proposés par l’entreprise ne font pas rêver (nous avons arrêté de les partager pour cette raison). Mai fait exception à la règle.

Du 1er au 31 mai, les personnes concernées peuvent récupérer gratuitement Star Wars Episode I Racer, comme annoncé le 27 avril. À l’instar d’Amazon, Microsoft a donc décidé de rendre hommage à la saga culte, en profitant de la journée du 4 mai (« May the 4th », en référence à la punchline « May the Force be with You »). L’autre jeu offert est Hoa, à récupérer à partir du 16 mai (jusqu’à 15 juin). Il n’a rien à voir avec Star Wars.

Star Wars Episode I Racer // Source : LucasArts

Qu’est-ce que Star Wars Episode I Racer, le jeu offert aux abonnés Xbox en mai ?

Comme son titre l’indique, Star Wars Episode I Racer est l’adaptation en jeu vidéo de l’une des meilleures séquences du film Star Wars, épisode I : La Menace fantôme : la course de podracers. Le but est de prendre part à des courses à bord d’un module, qu’on incarne Anakin Skywalker ou l’un des autres pilotes disponibles dans le casting. On rappelle qu’un podracer peut dépasser une vitesse de 900 km/h, ce qui offre de bonnes sensations à l’écran.

D’ailleurs, la difficulté de Star Wars Episode I Racer est indexée sur la vitesse. Plus on progresse, plus elle prend une part importante dans les courses. Une évolution qui impose une maîtrise de plus en plus grande de son véhicule. Le gameplay demande aussi de prendre soin et de réparer son podracer. En termes de contenu, on retrouve quand même plus de 21 circuits répartis dans 8 environnements différents. L’authenticité est de mise, avec des bruitages et des morceaux de musique repris du long métrage.

Star Wars Episode I Racer jouit en tout cas d’une bonne réputation auprès des fans, en témoignent les avis pour la plupart positifs sur la plateforme Steam et la moyenne de 8,6 sur 10 qu’il affiche sur Metacritic. L’échantillon de personnes est faible dans les deux cas, mais donne quand même une bonne indication sur la qualité du jeu.

