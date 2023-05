Amazon offrira encore 15 jeux au mois de mai. Les hostilités débuteront le 4 du mois, avec un jeu Star Wars.

En avril, les abonnés Amazon Prime ont pu récupérer pas moins de quinze jeux, offerts dans le cadre de leur abonnement (en plus d’autres bonus). En mai, la multinationale sera aussi généreuse, avec une nouvelle fournée comportant autant de titres. Il y a quelques vieux jeux dans le lot, mais aussi des productions plus récentes. Surtout, Amazon n’a pas oublié de commémorer la journée du 4 mai, en hommage à la saga Star Wars.

Amazon Prime Gaming en mai 2023 // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 15 jeux offerts en mai 2023 sur Prime Gaming

4 mai : Star Wars: Rogue Squadron 3D

Quoi de mieux qu’un jeu vidéo Star Wars offert le jour de célébration de la saga culte ? Certes, Star Wars: Rogue Squadron 3D n’est pas de première jeunesse.

4 mai : Super Sidekicks

Vous aimez le foot ? La saison 2023 se termine bientôt, alors il faudra de quoi s’occuper cet été.

4 mai : Samurai Shodown IV

On incarne un samouraï, ultime espoir pour empêcher Amakusa de conquérir le monde.

11 mai : Planescape: Tormend: Enhanced Edition

Un dérivé de l’univers Donjons et Dragons, articulé autour de combats tactiques et d’une histoire prenante. Prévoyez quelques heures devant vous.

11 mai : Lake

Meredith Weiss décide de partir découvrir la région de Providence Oaks. Une expérience reposante.

11 mai : Robo Army

Un jeu d’action où on incarne des robots.

11 mai : Last Resort

Imaginez, vous avez installé un hôtel sur Mars et il est infesté d’extraterrestres…

18 mai : Kardboard Kings

Un jeu de gestion où on doit rentabiliser sa boutique de cartes.

18 mai : The Almost Gone

Un casse-tête narratif, « où mort, perte et santé mentale s’entremêlent ».

18 mai : 3 Count Bout

Le but ? Devenir champion en apprenant des mouvements de plus en plus complexes.

18 mai : Alpha Mission 2

Il faut reprendre le contrôle de l’univers dans ce jeu d’arcade à défilement vertical.

25 mai : Lila’s Sky Ark

Un jeu d’action-aventure à l’univers atypique.

25 mai : Agatha Knife

Agatha a un problème existentiel : elle adore la viande et elle est très amie avec les animaux.

25 mai : King of the Monsters 2

Qui n’a jamais rêvé d’incarner le roi des monstres pour affronter d’autres monstres ?

25 mai : Kizuna Encounter

Encore un (vieux) jeu de combat.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

