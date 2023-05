Avis aux amoureuses et aux amoureux du rock, saviez-vous que nombre de chaînes YouTube proposent régulièrement d’excellents covers ? Voici une petite sélection, non exhaustive bien entendu, d’artistes au travail de reprise exemplaire dans ce domaine.

Vous aimez le son des guitares — électriques ou acoustiques –, le rythme entraînant de la batterie, la puissance d’une basse bien valorisée, des vocals intenses ? Peut-être êtes-vous alors un ou une fan des covers « rock ». Ces reprises peuvent concerner autant d’autres styles (pop, disco, classiques…), que des versions revisitées de morceaux du répertoire rock.

Certains groupes ou artistes solos, sur YouTube, proposent un contenu de grande qualité dans ce domaine. Et, c’est souvent une façon astucieuse de se faire connaître : si on les découvre via les covers, ces artistes proposent aussi, en parallèle, des compositions originales.

First to Eleven

First to Eleven est probablement le groupe de covers rock le plus actif sur YouTube — avec Audra au chant, Matt à la guitare, Sam à la batterie et Ryan à la basse. Suivis par 1,56 million d’abonnés, ils ont déjà posté 358 vidéos. Et pour cause : il y a un nouveau cover chaque semaine, généralement le jeudi. Toutes les reprises sont également disponibles sur les apps d’écoute comme Spotify ou Deezer.

Tout en publiant énormément, la qualité musicale de la chaîne — tout comme la qualité de production pour les vidéos — est toujours au rendez-vous. First to Eleven soigne chaque sortie. Le groupe adopte un style « rock américain », proche de Paramore, par exemple, en reprenant des sons pop du moment ou des années 2000, ou alors de grands classiques (Take on me, November Rain, Sweet Child O’ Mine…). Un régal !

On vous met ici notre petit préféré, leur sublime cover de Chasing Cars.

À noter que, chaque année, First to Eleven livre aussi un EP de covers acoustiques — reprenant ainsi Poker Face ou encore Cry me a river. Ils font la même chose avec les chansons de Noël, en décembre, chaque fin d’année.

First to Eleven propose ses morceaux originaux sur une chaîne YouTube séparée : Concrete Castles. Si vous aimez leurs covers, pensez à aller faire un tour aussi sur leurs propres albums, c’est tout aussi plaisant et soigné.

Halocene

Autre groupe de référence sur YouTube pour les covers rock, mené par Addie au chant, Halocene est formé depuis une bonne dizaine d’années. Ils reprennent à leur sauce des groupes phares des années 2000, comme Linkin Park, Evanescence ou System of a Down. Les sons pop aussi sont particulièrement bien réimaginés, comme ceux de Billie Eilish ou de Sam Smith. Les morceaux sont repris avec passion, et très soignés.

Ils font par ailleurs chaque semaine un live sur leur chaîne Twitch.

Cole Rolland

Si le talent à la guitare était une personne, cela pourrait tout à fait être Cole Rolland. Véritable « dieu de la gratte », il est capable de reprendre les morceaux réputés comme les plus difficiles du rock — comme Through the Fire and Flames. Mais, il reprend aussi des références de la pop (comme Sia) ou des tubes EDM (comme du David Guetta).

Bien qu’il se soit récemment mis aussi au chant, Cole Rolland fait régulièrement des featurings avec d’autres artistes de YouTube — comme Halocene justement, avec cette reprise de Bon Jovi (foncez à 2:20 si vous voulez voir les doigts de Cole Rolland prendre feu) :

Violet Orlandi

On passe à une ambiance un peu plus dark et métal avec la chaîne YouTube de Violet Orlandi. Grâce à une voix proche de celle d’Amy Lee, elle peut transformer n’importe quel morceau en cover rock/métal envoutant. Imaginez Montero de Lis Nas X version métal : elle l’a magistralement bien réimaginé. La qualité de production de ses vidéos s’est constamment améliorée avec le temps et, depuis quelques mois, ses covers sont de véritables clips, comme pour la reprise d’All Star.

Notre cover favori, c’est peut-être cette version de Billie Eilish :

Rain Paris

Rain Paris reprend tous les sons pop — et même k-pop ! — du moment, dont ceux qui tournent le plus sur TikTok, sous un format rock assez « énervé ». Quand Rain Paris sort un cover, vous pouvez être certain que la batterie y mettra du sien de bout en bout, que la basse aura toute sa place et que la guitare sera bien lourde.

