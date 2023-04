Une vieille légende est attachée aux jeux vidéo Mario Kart : il paraît que les bots trichent pendant les courses, ce qui permet de pimenter l’expérience. Ou de provoquer la colère de certains.

C’est une séquence que vous avez vécue au moins un milliard de fois. Vous êtes confortablement installé en tête d’une course Mario Kart, fonçant vers une victoire inéluctable. Même une carapace bleue ne vous freinerait pas suffisamment pour vous empêcher de grimper à la première place. Soudain, vous avez l’impression de subir un véritable acharnement de la part de vos opposants contrôlés par une intelligence artificielle. Ils vous rattrapent et multiplient les attaques à votre encontre. D’une victoire facile, vous passez à une défaite difficile à digérer.

Les bots trichent-ils dans Mario Kart ? C’est une vieille légende attachée à la célèbre saga de Nintendo, dont le dernier opus en date — Mario Kart 8 Deluxe sur Switch — s’est écoulé à 52 millions d’exemplaires (soit quasiment un propriétaire de la console sur deux). Dans une vidéo TikTok publiée le 6 avril 2023, Alexis Ferragne, spécialiste de l’IA qui compte près de 30 000 abonnés, relance le débat. Selon lui, les bots ne jouent pas toujours de manière très juste dans Mario Kart.

Mario survolant la vie. // Source : Nintendo

Les bots trichent dans Mario Kart, parait-il…

Selon Alexis Ferragne, une place est attribuée à chacun de vos adversaires. Si Peach doit terminer cinquième, elle fera tout pour terminer cinquième (quitte à ralentir). Wario doit absolument finir à la première place ? C’est là que le phénomène de la triche se ferait sentir : l’antihéros serait alors capable d’accélérer beaucoup plus vite que n’importe qui pour être en mesure de remonter et d’atteindre son objectif. Ce serait une facette gameplay assumée par Nintendo, qui entend pimenter les courses pour que personne ne s’ennuie.

Ce phénomène de karts ennemis capables d’adapter leur vitesse à ce qui se passe existe depuis déjà très longtemps. Il y a même un Quora sur ce sujet : « Dans Mario Kart 64, les personnages contrôlés par l’IA trichent-ils ? » Dans les réponses, plusieurs personnes évoquent le rubber-banding, un concept pensé pour accroître la vitesse en fonction de la manière dont la joueuse ou le joueur performe. « C’est un paramètre de difficulté pour empêcher une personne talentueuse de gagner trop facilement », indique Henry Hunter. Il évoque aussi une contrainte technique : pas assez puissante, la Nintendo 64 ne pouvait pas laisser les karts s’éloigner trop les uns des autres. Enzo Mclauchlin estime que le rubber-banding a été réduit dans les Mario Kart les plus récents. Ou, du moins, il n’est plus aussi perceptible.

Mario Kart 8 Deluxe. // Source : Nintendo

Dans ce sujet publié il y a huit ans dans les forums de GameFaqs, un joueur de Mario Kart 8 sur Wii U accuse lui aussi les bots de Mario Kart de tricher. Que ce soit avec des accélérations vertigineuses ou avec des avantages récupérés pendant la course (les fameux objets aléatoires qui permettent de faire des crasses aux autres). Il s’en réfère à sa propre expérience dans la catégorie 150cc (la troisième difficulté, sur quatre possibles). Un sentiment partagé par Maddy Myers, ex-journaliste de Kotaku qui publiait, en 2017, un article intitulé « Ou je suis paranoïaque, ou l’intelligence artificielle triche dans Mario Kart 8 Deluxe ».

Dans cette vidéo très intéressante publiée, elle aussi, en 2017, la chaîne NIKMOE explique qu’il est nécessaire de tempérer le caractère parfois injuste de l’intelligence artificielle. Pour une raison qui semble évidente : « Les humains sont de meilleurs pilotes que les bots dans Mario Kart. Ils peuvent réaliser des actions qu’aucune intelligence artificielle ne peut reproduire. Pour rivaliser avec les humains, les bots doivent s’en remettre à la puissance des objets qu’ils ramassent dans les boîtes aléatoires, ce qui semble rendre les courses injustes. » Notez que vous avez peut-être déjà eu cette impression de toute-puissance d’un bot dans un jeu de combat, avec une partie dans laquelle vous auriez subi beaucoup trop d’enchaînements compliqués.

Il ne faut pas négliger non plus la — fausse — perception que l’on peut avoir de l’issue d’une course. La culture de l’instant peut nous amener à pester contre l’intelligence artificielle ayant ruiné notre course (les émotions). Mais, affronter onze autres joueurs s’avère bien plus complexe encore. Avec Mario Kart, Nintendo s’efforce de rendre les courses plus palpitantes et imprévisibles, que vous jouiez contre des humains ou des robots. La firme est-elle prête à filer un petit coup de main aux moins doués ? Oui, assurément. De la même manière qu’elle assume le fait que la carapace bleue est une arme injuste, tout simplement parce que la vie l’est.

En conclusion, sans doute que les bots trichent dans Mario Kart. Et, si ce n’était pas le cas, vous finiriez par très vite vous ennuyer.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !