Nintendo a déployé une petite mise à jour pour Mario Kart 8 Deluxe. Elle ajoute une nouvelle fonctionnalité permettant de désactiver à l’envi les objets obtenus en course.

Qui n’a jamais perdu une partie de Mario Kart à cause d’une carapace bleue reçue dans la dernière ligne droite ? Cette arme du jeu de course est injuste, de l’aveu même de Nintendo. Et cette injustice peut désormais être atténuée dans Mario Kart 8 Deluxe, grâce à la dernière mise à jour déployée le 7 décembre.

Comme indiqué dans un tweet, Nintendo a ajouté une fonctionnalité dans Mario Kart 8 Deluxe, le jeu le plus vendu sur Switch (plus de 48 millions d’exemplaires). Baptisée « Mode personnalisé », elle permet de choisir les objets qui pourront apparaître dans les courses. Traduction : il est possible de bannir totalement les carapaces bleues pour ne plus avoir à subir sa puissance.

Mario Kart 8 Deluxe // Source : Nintendo

Choisir les objets dans Mario Kart : bonne ou mauvaise idée ?

Peau de banane, carapaces (bleu, rouge, vert), bombe, champignon, pieuvre, éclair, boomerang, plante, fantôme… Les options pour pimenter les parties de Mario Kart 8 Deluxe et se défendre face aux autres ne manquent pas. Mais peut-être estimez-vous qu’il y en a trop. « Mode personnalisé » offre donc la possibilité de paramétrer la sélection en activant/désactivant les différents objets disponibles. Ce qui veut dire aussi : on pourra organiser des courses avec uniquement des carapaces bleues (bien sûr que certains ont déjà essayé).

you may not like it but this is what a peak mario kart match looks like #MK8D #NintendoSwitch pic.twitter.com/yYPPnEDQi0 — Akfamilyhome (@Akfamilyhome) December 7, 2022

Cet ajout inattendu, qui accompagne l’arrivée de la vague 3 du Pass circuits additionnels, est très applaudi par les joueuses et les joueurs. « C’est incroyable. Je ne veux plus jamais jouer avec l’objet éclair », se réjouit Joe. « Oh mon dieu, on peut désactiver les pièces ! », indique Rossini. « Plus de carapace bleue de ses morts ! », ajoute RoCa.

« Plus de carapace bleue de ses morts ! » Un joueur qui en a gros

« Mode personnalisé » est disponible dans les courses VS et dans certains modes en ligne. Nintendo explique par ailleurs : « Vous pouvez maintenant aussi choisir quels objets pourra ramasser chaque équipe dans les courses et batailles en équipe. » De quoi équilibrer des parties entre amis, si certains participants sont beaucoup plus forts que les autres.