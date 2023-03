Disponible encore seulement quelques jours sur OCS, le film Detroit dénonce avec force les violences policières, malheureusement toujours autant d’actualité. Ce drame historique nous ramène dans les années 1960, aux États-Unis, alors que des émeutes grondent dans la ville de Detroit.

Si vous cherchez un film à regarder sur une plateforme SVOD ce jeudi 23 mars 2023, nous vous recommandons vivement de donner une chance au thriller Detroit, actuellement disponible sur OCS. Mais attention : le long-métrage quittera le catalogue de la plateforme ce vendredi 31 mars 2023.

Le film Detroit sur OCS, un drame aussi violent que bouleversant

Detroit, juillet 1967. Depuis plusieurs jours, d’importantes émeutes éclatent pour lutter contre la ségrégation raciale et la guerre du Vietnam. Une nuit, des policiers encerclent le motel Algiers et détiennent une dizaine de personnes pendant des heures, leur faisant subir de nombreuses violences psychologiques et physiques, jusqu’au meurtre. Le film Detroit raconte cette histoire, celle de Fred Temple, Aubrey Pollard et Carl Cooper, assassinés par les forces de l’ordre en ce 25 juillet 1967.

Il vaut mieux être prêt mentalement avant de lancer Detroit, qui mettra vos nerfs et votre résistance à l’injustice à rude épreuve. Réalisé par Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty, Démineurs), ce récit inspiré de faits réels déroule les événements atroces de l’affaire du motel Algiers, tout en permettant au contexte social d’émerger à travers des images d’archives. Le film bascule ensuite sur le procès qui a suivi les meurtres, appuyant à nouveau le caractère systémique de ces violences racistes.

Filmé sans aucun temps mort et au plus près des personnages, Detroit bouleverse par sa capacité à dénoncer l’une des pages les plus tragiques de la ségrégation raciale aux États-Unis, sans jamais céder à l’émotion facile. Cet exercice d’équilibriste est notamment permis par les interprétations remarquables de John Boyega (Star Wars), Algee Smith (Euphoria), Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l’Hiver), Will Poulter (Black Mirror : Bandersnatch) et Hannah Murray (Game of Thrones).

Le film est ainsi une fresque historique engagée, sans concession, qui ne laissera personne indifférent. Mais pour découvrir l’un des meilleurs films de 2017, il ne vous reste que quelques jours : Detroit quittera le site d’OCS le vendredi 31 mars 2023. Alors, ne tardez pas, mais préparez-vous à recevoir une claque cinématographique.

