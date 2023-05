On va parler de démystification historique, de relation entre l’art et le jeu vidéo, de sciences et de techniques, et de lifestyle en mai 2023 dans notre sélection YouTube.

On trouve toujours des chaînes plaisantes à parcourir en 2023. Pour mai, nous en avons encore une fois retenues cinq, que vous connaissez peut-être, mais que l’on souhaite partager au plus grand nombre. Et, si vous ne le saviez pas déjà, nous sommes, nous aussi, sur YouTube, Instagram et TikTok. Oh, et sur Twitch également. Allez, venez. On est bien !

YannToutCourt

Vous avez peut-être vu des extraits de ses vidéos sur TikTok. Ou bien, vous l’avez entendu répliquer aux approximations historiques de certains animateurs TV ou de cuistres prétendûment surdiplômés. YannToutCourt est le nom de la chaîne YouTube animée par Yann Bouvier, tout à la fois historien, moderniste et professeur d’histoire et de géopolitique. Cliquez, vous ne serez pas déçu !

Scientory

À votre avis, de quoi peut bien parler une chaîne appelée Scientory ? Si l’on vous dit qu’il sera question de Jupiter, de radioactivité, d’origine du vent, de la saga Apollo, de blob ou encore de sextant. Toujours rien ? C’est pourtant bien une chaîne dédiée à la science et aux techniques que nous vous proposons dans cette sélection du mois. Allez donc jeter un œil.

Dairing Tia

Faire des vidéos « lifestyle », en y ajoutant des problématiques sociétales : c’est l’orientation choisie par Manon Delcourt avec sa chaîne Dairing Tia. On y brocarde de personnalités, de Booba aux Kardashian, en passant par Cyril Hanouna à Magali Berdah. On y traite aussi de sujets touchant à la sexualité, aux addictions et à l’actualité, notamment quand elle concerne les femmes.

La Manie Du Cinéma

La Manie du Cinéma a des choses à vous dire sur le cinéma. La chaîne, animée par Mélanie Toubeau, va parler technique (alors les pellicules, comment ça marche ?), mais aussi secret, avec des informations pas toujours bien connues sur tel ou tel film — c’est son format « T’as la réf ? ». Puis, il s’agira de parler aussi plus largement du 7e art, de la longueur des films ou des suites à n’en plus finir.

Homo Ludens

Ce sont des vidéos qui ne sortent pas vite, mais qui valent l’attente. La chaîne Homo Ludens, animée par Jean Jouberton, tente une double approche ici : parler d’art et parler de jeux vidéo, afin de montrer la proximité entre ces deux univers. Pourquoi, par exemple, certains titres continuent de sortir en noir et blanc, alors que l’on a de la couleur à ne plus savoir qu’en faire ? Fascinant.

