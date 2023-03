De plus en plus de vidéastes français parlent de burn-out : Mcfly et Carlito expliquent faire une pause de la production de vidéos, épuisés par la naissance d’un nouvel enfant, mais surtout, par la course aux nouveautés.

« On a décidé de faire une pause de vidéos YouTube ». C’est dans un post Instagram tout en sobriété, loin de son ton habituellement léger, que le youtubeur Mcfly, qui forme avec son ami Carlito le duo éponyme sur YouTube, a annoncé la nouvelle.

Parmi les raisons à l’origine de la pause, il y a la naissance du 3e enfant de Carlito il y a quelques semaines. D’après une autre publication sur son propre compte Instagram, il y aurait de « sacrées complications » au niveau de la santé du nouveau-né, impliquant un retour à l’hôpital.

Mais McFly invoque aussi d’autres raisons. « Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts, qu’on a tant aimée et tant pratiquée, n’a plus le même goût, car elle est devenue la norme », explique le youtubeur. En creux, c’est la fatigue chronique du duo qui se dessine — son « burn out », comme le reconnait lui-même Carlito.

Les youtubeurs en burn-out

Le duo est l’un des plus importants de France : avec 7,2 millions d’abonnés sur YouTube, leur chaîne fait partie des 10 plus gros comptes français. Ils ont cependant un profil très différent du reste de la liste, en tant que deux trentenaires, arrivés relativement sur le tard sur YouTube. Après plusieurs collaborations avec le groupe d’artistes Studio Bagel, les deux se font surtout connaître en 2017 grâce à leurs concepts originaux, qui attirent rapidement les fans.

C’est d’ailleurs avec l’un de ces concepts que les deux réalisent une vidéo en mai 2021 avec Emmanuel Macron et prennent part ensemble à un concours d’anecdotes. Cette recherche effrénée de nouveaux concepts serait devenue très challengeante et éreintante.

Ils ne sont pas les seuls à être confrontés à cette situation : de plus en plus de vidéastes prennent la parole pour évoquer leurs problèmes de fatigue. En décembre 2022, le youtubeur Mastu, 5,2 millions d’abonnés au compteur, avait été le premier à parler son besoin de « faire une pause » dans une longue vidéo, expliquant notamment la pression constante exercée par les fans.

Cyprien a, lui aussi, vécu une période compliquée après que son court-métrage très léché n’a pas recueilli autant de vues qu’il ne l’espérait.

Plus récemment, c’est Squeezie lui-même qui a expliqué durant un live avoir du mal à gérer certaines vidéos. Le premier youtubeur de France, 17,8 millions d’abonnés, a révélé mi-février que certains de ses concepts de vidéos ne marchaient plus, mais qu’il n’avait simplement pas le temps de faire tout le temps ses formats les plus populaires. « Si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans cette lignée, aussi longues, avec des invités et un concept, moi et mes équipes on va faire un giga burn-out », prévenait-il. Avec Mcfly et Carlito, la course aux vidéos et aux contenus toujours gros a fait de nouvelles victimes — peut-être pas les dernières.

