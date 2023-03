Un réalisateur et une actrice quittent la série Dune : The Sisterhood, spin-off du film Dune de Denis Villeneuve. Une sortie sur HBO en 2023 semble très improbable à ce rythme.

La deuxième partie de l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve est l’un des films les plus attendus de l’année 2023 : Dune Partie II est programmé pour décembre. En parallèle, Warner prévoyait aussi un spin-off sous forme de série TV produite pour HBO : Dune : The Sisterhood. Axée sur la sororité mystique des Bene Gesserit, il s’agit d’un récit préquel des milliers d’années avant l’odyssée du Paul Atréides de Timothée Chalamet.

Initialement, la série devait sortir au même alentour que le film, puisque inscrit dans le même univers, mais les déconvenues se sont quelque peu enchaînées. Fin 2022, la coshowrunneuse et scénariste de l’épisode pilote, Diane Ademu-John, quittait le navire. Il ne reste donc plus qu’Alison Schapker (Alias, Lost, Charmed, Fringe, Altered Carbon…) à la direction de la série, ce qui a inclus une phase de réécriture.

Le média Deadline vient maintenant d’annoncer, mercredi 1er mars, une mauvaise nouvelle supplémentaire avec deux départs majeurs, qui vont rallonger encore les délais de production.

Deux départs majeurs : Johan Renck et Shirley Henderson

Le premier départ a lieu dans l’équipe de production et il n’est pas des moindres : Johan Renck, connu pour son travail sur Chernobyl notamment. Celui-ci était attaché comme réalisateur et production ; et avait pourtant commencé à travailler sur les premiers épisodes.

HBO évoque auprès de Deadline un hiatus, dans la préproduction, en raison de « certains changements créatifs sont apportés à la production dans le but de créer la meilleure série possible et de rester fidèle au matériau source ». Il semblerait, toujours d’après les sources de Deadline, que la vision de Johan Renck ne correspondait pas à ce que HBO et Warner souhaitaient — elle était notamment trop éloignée de la patte de Villeneuve. Ce désaccord créatif semble avoir provoqué le départ (et il est à noter que Johan Renck a supprimé les posts liés à Dune sur son compte Instagram).

Dame Jessica est une Bene Gesserit. // Source : Warner/Dune

Autre départ majeur, mais côté casting : l’actrice Shirley Henderson. Elle incarnait pourtant un rôle principal, l’une des sœurs, Tula, de la famille Harkonnen. La production va donc devoir enclencher un « recast », ce qui peut par ailleurs invalider ce qui a déjà été tourné. Le reste du cast reste de la partie — Indira Varma, Emily Watson, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Sarah-Sophie Boussina, Shalom Brune-Franklin.

Les séries de HBO prennent en général du temps, dans leur production. Mais ces départs vont allonger encore plus ce délai. Étant donné qu’il faut compter plusieurs mois de tournage et plusieurs mois de post-production, une sortie de Dune : The Sisterhood d’ici fin 2023 alors que nous sommes déjà en mars est peu réaliste. Ce spin-off est à attendre en 2024, après le second opus de Denis Villeneuve.

