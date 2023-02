Les abonnés Amazon Prime vont pouvoir télécharger sept jeux vidéo pendant le mois de mars.

Si on connaît l’abonnement Amazon Prime pour la livraison gratuite en un jour ouvré et la plateforme Prime Video, il ne faut pas oublier les autres bonus qu’il propose. Par exemple, tous les mois, on peut récupérer des jeux vidéo sur PC. Les sélections sont variables, mais c’est toujours un moyen de découvrir des nouvelles expériences.

On rappelle qu’Amazon a modifié la manière dont les jeux sont distribués : ils ne sont plus disponibles en même temps, ce qui permet à la multinationale d’être généreux pendant tout le mois. En mars, le gros lot s’appelle Baldur’s Gate: Enhanced Edition — vieux mais culte.

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 7 jeux offerts en mars 2023 sur Prime Gaming

À partir du 2 mars, on pourra récupérer sept jeux via Prime Gaming.

2 mars : Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate 3 sort cet été ? Vous avez largement le temps de vous (re)plonger dans le premier opus. Attention, c’est un jeu exigeant.

9 mars : Adios

Imaginez, vous êtes un éleveur de porcs qui travaille pour la mafia… Oui, ce pitch a l’air de n’avoir aucun sens.

9 mars : I am Fish

Des poissons doivent se déplacer en dehors de l’eau pour rallier l’océan. Un peu comme dans Le Monde de Nemo. Le gameplay est basé sur la physique.

16 mars : Faraway 3: Arctic Escape

Alors qu’on est bloqué en Arctique, le but est de résoudre un maximum d’énigmes prenant place dans des temples. Ça a l’air contemplatif.

23 mars : Book of Demons

« En troquant leurs armes pour des cartes magiques, les joueurs devront pourfendre les armées des ténèbres dans des donjons sous la Vieille Cathédrale et sauver l’Univers en Papier des griffes de l’Archidémon lui-même. »

23 mars : Peaky Blinders: Mastermind

Inspiré de la série culte, Peaky Blinders: Mastermind nous demande d’élaborer des plans intelligents. Le titre mélange les genres aventure et puzzle.

30 mars : City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition

Encore un jeu avec des énigmes. En mars, Amazon compte nous rendre plus intelligent.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

