Créé par Dontnod, Life is Strange 2 sort sur la console Switch ce 2 février 2023. L’occasion de découvrir ou de revivre un jeu sous-côté, mais pourtant pleinement dans l’esprit de la saga.

Life is Strange a profondément marqué les esprits en 2015. Créée par le studio français Dontnod, l’histoire de Max et Chloe est bouleversante. C’est ce qui a mené Square Enix à mobiliser le studio Deck Nine pour un préquel, Before the Storm, sur Chloe (et Rachel). De son côté, Dontnod a développé une seconde histoire différente, avec une approche anthologique : Life is Strange 2, en 2018.

Cette suite se concentre sur deux frères latino-américains, Sean, 16 ans, Daniel, 9 ans, qui vivent à Seattle avec leur père. Après un événement dramatique, durant lequel Daniel révèle un pouvoir puissant, les deux garçons doivent fuir à travers le pays. S’entame alors un grand voyage.

Ce second opus n’a malheureusement pas reçu la réception qu’il méritait. Et c’est dommage. On retrouve, derrière, exactement la même équipe que celle ayant imaginé l’aventure de Max et Chloé : Raoul Barbet et Michel Koch à la réalisation, Christian Divine et Jean-Luc Cano au scénario. Il en résulte un jeu tout aussi émouvant, mais sous-côté. Heureusement, la sortie sur Nintendo Switch ce 2 février 2023 devrait lui redonner du souffle !

L’aventure de Sean et Daniel est, elle aussi, marquante

Tous les codes du premier jeu sont présents dans Life is Strange 2. Cette avancée mélancolique et élégiaque vers une finalité impalpable, cette étrangeté qui imbibe l’atmosphère, ce sentiment d’apaisement à jouer malgré une aventure poignante, mais aussi cette intimité accrue par chaque interaction avec des éléments du décor et des discussions à choix multiples.

Daniel, à gauche, et Sean, à droite, sont les deux protagonistes de cette suite. // Source : Dontnod

Grâce aux dialogues et monologues, Life is Strange 2 nous plonge dans l’intériorité de Sean, comme c’était le cas avec Max. D’autant plus que Sean dessine, régulièrement, ce qu’il voit. Le récit porte également une dimension sociale et politique particulièrement marquée dans l’écriture.

Ce style, très propre à Dontnod et à la saga Life is Strange, imbibe pleinement cet opus. Life is Strange 2 est un jeu narratif puissant, bien construit, et marquant. Une oeuvre qui prouve combien le studio est capable de proposer une patte singulière dans son approche des jeux vidéo. S’ajoute d’ailleurs un choix culotté : on ne contrôle pas Daniel, qui dispose du pouvoir surnaturel, mais Sean, son frère.

Cet opus se situe par ailleurs dans le même univers, d’un point de vue purement narratif, que le premier jeu. Avant même de jouer, on vous demandera quelle fin avez-vous choisie dans Life is Strange. Et cela aura un impact sur quelques éléments de certains chapitres.

Life is Strange 2 est un road trip

La structure du jeu se distingue toutefois beaucoup du premier. Avec Max, le contexte était statique, dans une Arcadia Bay comme hors du temps (ou métaphore temporelle à elle seule). Life is Strange 2 résonne comme une réponse, inversant totalement le rythme narratif : l’aventure de Sean et Daniel répond à tous les codes du road trip. Et c’est ce qui fait l’identité singulière de ce jeu.

Comme dans un bon roman à la Harrisson ou Kerouac, ou façon road movie, Life is Strange 2 est un voyage initiatique qui enchaîne les lieux et les rencontres, en mouvement constant. D’une station essence à un campement en forêt, en passant par un hôtel et une bonne vieille chanson à la guitare sous la neige, c’est une fuite en avant de survie et de découverte du monde.

Life is Strange sur Switch, il était temps

La saga Life is Strange fait enfin son arrivée sur Switch. Après Arcadia Bay Collection (qui rassemble le premier jeu et son préquel), et True Colors (le petit dernier de Deck Nine, tout en émotion), on se demandait pourquoi rien n’était annoncé pour Life is Strange 2, qui méritait le même traitement. Mais heureusement, le jeu ne fut finalement pas boudé pour le portage, sur Switch ce 2 février.

Un road trip aux rencontres marquantes, dont fait partie Cassidy, personnage déterminant de cet opus. // Source : Dontnod

Il était temps : la saga Life is Strange et son style de jeu sont particulièrement adaptés à une console portable et, comme pour Arcadia Bay Collection, le portage Switch fonctionne donc très bien. C’est une occasion de découvrir l’aventure de Sean et Daniel si vous n’y aviez jamais accordé du temps ; ou d’y rejouer différemment.

Pour aller plus loin À quoi jouer après Life is Strange ? Le guide ultime des jeux narratifs

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !