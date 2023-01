Le premier épisode de Wolf Pack a été diffusé ce 26 janvier 2023 sur Paramount+, mais il va falloir attendre pour le découvrir en France.

Avec 8 saisons de Buffy, personne d’autre que Sarah Michelle Gellar n’incarne aussi bien les vampires dans la pop culture. Exactement 20 ans après la fin (2003 !) de cette œuvre culte, l’actrice est de retour sur le petit écran dans un autre univers pop culturel surnaturel : Wolf Pack. Cette fois-ci, point de vampires et de pieux, mais toujours un contexte nocturne puisqu’il s’agira de loups-garous.

La série est doublement attendue, pour le retour de Sarah Michelle Gellar dans le surnaturel, et parce que l’œuvre est signée Jeff Davis, le showrunner de Teen Wolf.

Sarah Michelle Gellar dans Wolf Pack, la nouvelle série du showrunner de Teen Wolf. // Source : Paramount+

Wolf Pack sera sur Paramount+ au printemps 2023

On a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que Wolf Pack est une série produite par Paramount+ et que ce service SVOD est disponible en France. La mauvaise, c’est que le catalogue de Paramount+ n’est pas encore très fourni et qu’il y a un délai entre la disponibilité Outre-Atlantique et en France.

Si l’épisode 1 a été diffusé ce 26 janvier 2023 sur Paramount+ aux US, le programme des séries de la plateforme indique une disponibilité au printemps 2023, en France. Il faudra donc attendre au moins fin mars pour retrouver Sarah Michelle Gellar et les loups-garous.

Comment s’abonner à Paramount+ ?

L’abonnement à Paramount+ coûte 7,99 euros par mois (ou 79,99 euros par an). Le service offre 7 jours d’essai. Les clients Orange bénéficient de 2 mois offerts. Paramount+ est par ailleurs incorporé dans Canal+ Ciné-Séries.

De quoi parle Wolf Pack ?

La série est adaptée du roman de Edo van Belkom, publié en 2004. Un feu de forêt, en Californie, réveille une création surnaturelle, qui s’attaque à des riverains pris dans un embouteillage. Everett et Blake, deux ados, sont attirés l’un vers l’autre dans ce chaos, ainsi que vers deux autres, Harlan et Luna, faux jumeaux adoptés par un garde forestier — après un événement similaire. La pleine lune approche et ce n’est pas anodin.

