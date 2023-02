De la restauration de tableaux à l’histoire de Paris, en passant par l’espace et les jeux vidéo, voilà la sélection des chaînes YouTube à découvrir en mars 2023.

Voilà bientôt six ans que l’on a ouvert le format Le Meilleur de YouTube, où on liste une fois par mois une sélection de cinq chaînes qui méritent le coup d’œil. À ce jour, on approche déjà des 370 chaînes mises en avant. On pourrait croire qu’il n’y en a plus beaucoup à présenter. Et, pourtant. En voici cinq nouvelles, que l’on ne connaissait pas, il y a peu.

Le tableau de Paris

Cette chaîne YouTube n’a que deux ans d’âge, mais elle est prometteuse : elle veut narrer l’histoire de la ville de Paris — d’où son nom Le tableau de Paris — à travers ses monuments. Les vidéos sortent à petite vitesse : celles qui sont disponibles sont consacrées à la place des Vosges, au Palais de l’Élysée, à Le Corbusier, ainsi qu’à une rétrospective accélérée de l’évolution de Paris depuis l’Antiquité.

Stevius

Voilà une nouvelle chaîne dédiée à l’histoire sur YouTube : Stevius. Son centre d’intérêt ? Les batailles et les conflits, mais aussi des équipements militaires, comme les chars et les blindés. Différentes périodes sont traitées, cependant le vidéaste se concentre depuis quelques mois sur une guerre actuelle : celle qui oppose l’Ukraine et la Russie.

PsEuDoLeSs1

La chaîne PsEuDoLeSs1 est dédiée au jeu vidéo. Vous trouverez notamment des critiques de titres — appelées des pseudo-critiques ici — , mais aussi des commentaires sur l’actualité vidéoludique et des rétrospectives de l’année écoulée. Il y a aussi quelques formats comme Red Barrel. Celui-ci porte sur des petites choses agaçantes dans le jeu vidéo, comme les murs invisibles.

Baumgartner Restoration

Voilà un contenu que — nous le pensons — vous ne devez pas croiser souvent sur YouTube, sauf si vous êtes peintre ou travaillez dans ce milieu. La chaîne Baumgartner Restoration est spécialisée dans la restauration de tableau. Cela fascine les foules, si l’on se fie au nombre d’abonnés de la chaîne : plus de 1,7 million.

Space Apero

Si comme Numerama, vous aimez l’espace, la chaîne YouTube Space Apero vous tend les bras. En compagnie d’Anna, docteur en astrophysique et cosmologie, il va être question de plusieurs sujets en apparence familiers, mais que vous ne connaissez peut-être pas intimement : le Big Bang, Starlink, les trous noirs, les extraterrestres ou encore la théorie de la relativité restreinte.

