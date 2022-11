L’effondrement de la plateforme d’échange crypto FTX inspire les vidéastes. Quatre projets audiovisuels sur sa chute ont été annoncés depuis son dépôt de bilan, depuis seulement deux semaines.

Les histoires de succès financiers, vantant l’american dream, ont toujours un certain succès à l’écran. Mais, s’il y a bien une chose que le public apprécie, ce sont les récits de faillite qui viennent clore une ascension aussi vive qu’incroyable — et celle de FTX est épique. La plateforme crypto a fait faillite de façon spectaculaire le 11 novembre 2022. Depuis, en l’espace d’une dizaine de jours, ce sont pas moins de 4 productions audiovisuelles sur son histoire qui ont été annoncées.

Toutes ne rencontreront pas forcément le succès, ni iront à leur terme. En outre, les productions seront vraisemblablement toutes assez différentes les unes des autres, car les formats prévus sont divers. Mais le nombre impressionnant de projets sur FTX prouve que l’histoire fascine, et qu’elle va faire date.

L’histoire de Sam Bankman-Fried, le patron déchu de FTX, fascine. // Source : YouTube / FTX

Quatre projets audiovisuels en cours

En tout, quatre projets sont annoncés. Selon The Hollywood Reporter, qui a publié un article le 22 novembre sur le sujet, Apple serait sur le point de signer un accord avec Michael Lewis pour adapter son livre. Le journaliste, qui a déjà écrit plusieurs ouvrages sur le monde de la finance, a suivi pendant des mois Sam Bankman-Fried, le patron déchu de FTX accusé par de nombreux experts d’avoir causé la ruine de l’entreprise.

En plus de l’adaptation de ce livre, un autre projet ambitieux a été annoncé : Amazon a commandé une minisérie de 8 épisodes sur le sujet. Elle sera produite par les réalisateurs des films Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Joe et Anthony Russo, et plusieurs acteurs de l’univers Marvel devraient participer.

Enfin, deux documentaires sont également en préparation. Selon The Hollywood Reporter, le premier est même d’ores et déjà en production : le studio XRT, spécialisé dans les documentaires, serait en train de tourner aux Bahamas, où Sam Bankman-Fried et la direction de FTX étaient installés. Les médias Vice et The Informations seraient aussi en train de travailler sur un documentaire concurrent.

Si l’histoire charme autant, c’est parce que la chute de FTX était aussi monumentale qu’imprévisible. En quelques jours, celle qui était considérée comme la deuxième plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde et comme l’une des plus sûres est passée d’une référence, valorisée à 32 milliards de dollars, à la banqueroute. En cause, une gestion catastrophique par Sam Bankman-Fried, qui aurait considéré l’entreprise comme son propre domaine.

Pour sa part, Numerama n’a pas prévu de documentaire sur ce sujet bouillant — mais vous pouvez retrouver Fournaise, notre film sur le futur des villes dans un monde touché par le réchauffement climatique, sur notre chaîne YouTube.