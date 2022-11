Microsoft a promis de lancer une petite box permettant d’accéder au Xbox Game Pass sans forcément acquérir une Xbox Series S ou une Xbox Series X. Selon Phil Spencer, le prix bloque son développement.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on entend parler d’un produit Xbox permettant d’accéder au Xbox Game Pass en streaming (nom de code de Keystone), à relier à son téléviseur. On l’a même aperçu sur une étagère de Phil Spencer. Son but est de permettre de jouer à moindres frais, avec un prix d’entrée inférieur à celui de la Xbox Series S (sur laquelle on peut installer des jeux). Là se trouve le casse-tête de Microsoft, visiblement incapable de trouver la bonne formule pour proposer un tarif intéressant.

Phil Spencer, patron de la branche Xbox, s’est exprimé sur le sujet à l’occasion d’un podcast diffusé le 15 novembre sur The Verge. Il explique clairement que Keystone doit se situer aux alentours des 99/129 $ (95/125 €) pour être compétitif. Cela fait sens par rapport à la Xbox Series S, commercialisée à 299 €. Si Keystone coûte 200 € ou plus, ce serait un produit très difficile à conseiller en raison de ses limitations — puisque la Xbox Series S fait tout mieux

La console Xbox uniquement streaming // Source : Twitter/Phil Spencer

Le nouveau casse-tête de Microsoft

En dépit de ce problème de taille, Microsoft n’a pas annulé le projet. « Nous sommes toujours focalisés dessus et surveillons le moment où on pourra obtenir les bons coûts », indique Phil Spencer. Néanmoins, les ambitions derrière Keystone ont été repoussées de quelques mois, voire années.

Pourquoi un tel produit aux prestations limitées (du streaming uniquement) peut-il coûter plus cher que prévu (un Chromecast de Google à quelques dizaines d’euros fait tourner Stadia) ? Phil Spencer cite deux facteurs : le choix de certains composants (on rappelle qu’il y a une pénurie mondiale) et la volonté d’inclure une manette dans le packaging pour une expérience plug’n’play. La manette, seule, est vendue 60 €. C’est la moitié du prix visé par Microsoft.

Le prototype aperçu sur l’étagère de Phil Spencer fonctionne parfaitement. Il a été conçu en neuf mois par une équipe très motivée et ressemble à une Xbox — y compris en termes d’interface. « Certains d’entre nous l’ont ramené à la maison, et il fonctionne. Il fonctionne même très, très bien », confie Phil Spencer. En attendant ce produit encore plus grand public que la Xbox Series S, Microsoft a concentré ses efforts sur le développement d’une application directement intégrée aux téléviseurs. Pour l’heure, elle n’est disponible que sur les modèles Samsung les plus récents.