Microsoft a ajouté un petit clin d’œil au passé dans la dernière mise à jour de Microsoft Flight Simulator. La référence de la simulation permet désormais d’accéder aux jeux les plus anciens.

Microsoft Flight Simulator a reçu une copieuse mise à jour (gratuite), le 11 novembre 2022, à l’occasion des 40 ans de la saga phare (le premier Flight Simulator est sorti en 1982, ce qui ne nous rajeunit pas). La grosse nouveauté mise en avant est la possibilité de piloter des hélicoptères et des planeurs. Les fans peuvent aussi apprécier la reproduction fidèle de l’Airbus A310.

Cette nouvelle édition de Microsoft Flight Simulator comporte aussi un secret, repéré par HughesMDflyer4 le 12 novembre. Ce membre de Reddit a découvert que l’on pouvait dorénavant jouer aux vieux Flight Simulator depuis le cockpit d’un avion. Une mise en abyme que le journaliste Tom Warren, officiant pour The Verge, a immortalisée dans une vidéo publiée sur YouTube le 13 novembre.

Comment jouer aux vieux Flight Simulator dans Microsoft Flight Simulator ?

Ce secret, que l’on appelle easter egg ou fonction cachée (comme un œuf de Pâques), est une belle référence au passé de la saga culte. Figurez-vous qu’il est facilement accessible.

Voilà la marche à suivre pour déclencher cet easter egg :

Lancer une partie avec l’avion DA62 ;

S’installer dans le cockpit, en vue subjective ;

Mettre la commande ELT sur ON (balise de détresse), située sur la partie droite du panneau.

L’écran principal de l’avion va alors afficher une vieille interface, avec le logo de Microsoft et quatre choix. On peut jouer à Flight Simulator, Flight Simulator 2, Flight Simulator 3 ou Flight Simulator 4, simplement en déplaçant le curseur. Toutes les options d’époque sont là, et il est bien possible de faire décoller un avion depuis l’écran d’un autre avion. Rien que pour le plaisir de la nostalgie, les fans de simulation vont apprécier. Au passage, c’est surtout une belle manière de célébrer l’anniversaire des 40 ans de la saga.

À noter que Microsoft Flight Simulator n’est pas le premier jeu vidéo à permettre d’accéder à des expériences rétro. C’est même une pratique assez courante pour rendre hommage à d’anciennes gloires. Par exemple, dans Doom Eternal, il est possible de jouer à Doom et Doom 2 depuis le hub qui permet de lancer les missions. Dans Uncharted 4: A Thief’s End, il y a carrément une séquence dans laquelle le héros joue à Crash Bandicoot avec sa femme — les deux jeux ont été développés par Naughty Dog.