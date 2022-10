FromSoftware a annoncé une mauvaise nouvelle pour les fans de Dark Souls. La version Prepare to Die Edition ne retrouvera pas son mode multijoueur.

Quelques semaines avant le lancement du chef-d’œuvre Elden Ring, une faille majeure a été découverte dans la trilogie Dark Souls. Elle a obligé FromSoftware à suspendre les services en ligne sur PC, par crainte de répercussions désastreuses pour les utilisatrices et utilisateurs. Aujourd’hui, la situation revient à la normale, sauf pour un titre en particulier : dans un tweet publié le 25 octobre, le studio a fait savoir que Dark Souls: Prepare To Die Edition ne retrouvera jamais son mode multijoueur.

« Nous avons déterminé que nous ne serons pas en mesure de faire revenir les services en ligne de Dark Souls: Prepare To Die Edition, sorti en 2012, à cause d’une infrastructure trop ancienne. Nous nous excusons pour l’attente et appelons à votre compréhension sur ce sujet », indique FromSoftware. Quelques minutes auparavant, l’entreprise a confirmé que Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DirectX 11) avait récupéré son mode multijoueur — dans le sillage de Dark Souls III.

Une sacrée tuile pour Dark Souls

FromSoftware indique quand même que l’édition remasterisée de Dark Souls récupérera bien son argument multijoueur un jour. Une précision qui fait se lever quelques boucliers : « En résumé, ‘Désolé si vous possédez la version originale de Dark Souls 1, mais nous avons une remasterisation disponible à 40 $ pour le jeu en ligne’ », ironise Novi en réponse à l’annonce. FromSoftware a quand même tenu à lui rappeler qu’il pourra toujours jouer hors-ligne, sans avoir à dépenser quoi que ce soit.

À noter que Dark Souls: Prepare To Die Edition n’est plus disponible à l’achat sur Steam (il a été remplacé par Dark Souls: Remastered). Toutefois, celles et ceux qui ne sont pas repassés à la caisse vont être pénalisés alors que cette Prepare To Die Edition paie déjà un lourd tribut en matière de déceptions. Comme l’indique Video Games Chronique, ce portage a longtemps été « critiqué pour l’optimisation médiocre, la définition non ajustable ou encore le framerate limité ». Des mods, créés par la communauté, ont permis de corriger quelques problèmes. Mais ils ne feront pas revenir le multijoueur.

Le point sur le retour du mode multijoueur dans les Dark Souls :

Nom du jeu Année de sortie Mode multijoueur Dark Souls: Prepare To Die Edition 2012 ❌ Dark Souls II 2014 NC Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DX 9) 2014 En attente Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DX 11) 2015 ✅ Dark Souls III 2016 ✅ Dark Souls: Remastered 2018 En attente