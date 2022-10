YouTube a fait savoir dans un tweet qu’il en avait terminé avec l’option d’affichage en 4K qui était uniquement réservée à ses membres Premium. Une excellente nouvelle.

Ces dernières semaines, des utilisateurs de YouTube ont remarqué que la plateforme proposait la 4K en option. Il fallait être membre Premium, un service facturé 11,99 € par mois, pour en profiter. Bonne nouvelle : il ne s’agissait que d’une expérimentation qui a déjà pris fin, a annoncé Google dans un tweet publié le 17 octobre.

« On a mis fin à cette expérimentation. Les utilisateurs devraient désormais pouvoir accéder à la définition 4K sans abonnement Premium », indique Google en réponse à un internaute visiblement fâché de constater que la 4K était soudainement devenue payante (il n’est pas le seul). On espère maintenant que cette restriction ne reviendra pas, YouTube proposant cette qualité d’affichage depuis 2010 (on trouve même des vidéos en 8K).

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022

Non, la 4K ne doit pas être payante

Il y a quelques jours, quand Netflix a officialisé sa nouvelle formule comportant des publicités, nous écrivions qu’il était aberrant de facturer la qualité d’affichage. On pense bien évidemment la même chose pour YouTube, même si on comprend l’idée d’offrir une fonctionnalité en plus à celles et ceux qui acceptent de payer tous les mois dans le but d’être choyés et privilégiés.

À noter que l’argument économique ne tient pas : selon le principe de la neutralité du net, appliquée en France et dans beaucoup de pays, le coût des flux, quels qu’ils soient, est supporté par les opérateurs. Ce sont eux qui s’occupent des « tuyaux » qui relient des entreprises comme Google à l’internaute. Ce qui veut surtout dire que proposer la 4K n’est pas plus cher pour la multinationale.

La 4K sur YouTube // Source : Capture d’écran

Néanmoins, la neutralité du net n’empêche pas une entreprise de fragmenter son offre pour proposer diverses options à ses abonnés (comme le fait Netflix). En facturant la 4K, Google prendrait simplement le risque de se mettre les utilisatrices et utilisateurs à dos. On rappelle que des plateformes concurrentes comme Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou encore MyCanal offrent la 4K sans surcoût. Ce qui paraît beaucoup plus juste pour les spectateurs.