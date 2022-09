Amazon a dévoilé les jeux vidéo offerts aux abonnés Prime Gaming en octobre. Il y a du bon, et du moins bon.

Votre abonnement Amazon Prime ne vous permet pas que d’accéder à la plateforme Prime Video et de profiter de la livraison gratuite en un jour ouvré. Il vous offre aussi la possibilité de récupérer chaque mois des jeux vidéo.

En octobre, la sélection est encore très copieuse, avec pas moins de sept titres à récupérer. On retiendra plus particulièrement Total War: Warhammer II et Middle-earth: Shadow of War, deux productions qui pourront vous occuper pendant des heures. Contrairement à Fallout 76…

Fallout 76. // Source : Bethesda

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 7 jeux offerts en octobre 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er octobre, on peut récupérer sept jeux via Prime Gaming.

Fallout 76

C’est un peu un cadeau empoisonné, car Fallout 76 est l’un des pires jeux sortis ces dernières années. Vous pouvez toujours l’essayer puisque c’est gratuit. On vous aura prévenu.

Total War: Warhammer II

Total War: Warhammer II mélange deux choses qui se marient bien : le gameplay exigeant des jeux de stratégie Total War et l’univers Warhammer. En résulte une expérience chronophage où l’on prendra part à une véritable conquête.

Middle-earth: Shadow of War

Middle-earth: Shadow of War est la suite de Middle-Earth: Shadow of Mordor, jeu vidéo offert en septembre aux abonnés Prime. Elle constitue un excellent moyen de prolonger le plaisir, surtout après la diffusion de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir.

Glass Masquerade: Origins

Un jeu de puzzles pour celles et ceux qui apprécient les vitraux. Franchement, cela donne envie.

LOOM

Un très, très vieux jeu d’aventure signé Lucasfilm Games. Où Bobbin, un jeune garçon, doit sauver sa guilde.

Hero’s Hour

Un RPG stratégique au tour par tour avec des combats en temps réel.

Horace

Horace n’a été développé que par deux personnes, qui ont tenu à multiplier les bonnes références dans ce projet destiné aux plus passionnés.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

