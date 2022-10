Notre sélection de chaînes YouTube est là, édition novembre 2022. Au menu ? De la harpe et de la peinture, de l’animation et des renards, et un peu de jeu vidéo.

Les nouvelles chaînes YouTube à suivre sont arrivées pour notre sélection du mois de novembre 2022. Bob Ross et Carbot vont sont peut-être déjà familiers. Mais Harpys, Save a Fox et Game Next Door sans doute mois. Vous en réclamez davantage ? Alors, allez donc parcourir nos archives ! Rendez-vous aussi sur YouTube, Instagram et TikTok, pour découvrir les chaînes de Numerama.

Harpelys

On ne croise pas si souvent que cela de la harpe sur YouTube, à moins de chercher des chaînes dédiées. Peut-être avez-vous d’ailleurs croisé celle animée d’Harpelys. Harpiste amatrice, elle reprend des thèmes musicaux que vous identifierez sans doute. Cinéma, jeux vidéo, séries, etc. Des exemples ? Zelda, Disney, Naruto ou encore Le Château dans le Ciel.

Save a Fox

On ne va pas se mentir. C’est bien entendu pour les nombreuses vidéos de renards que l’on apprécie la chaîne Save a Fox. On pourrait presque se dire que ce serait un animal de compagnie comme un autre. Avant de revenir à la raison. Save a Fox est en vérité une organisation qui se consacre au secours de renards qui auraient pu avoir un destin funeste. Et, ça fait très plaisir.

Bob Ross

Ok, on veut bien l’admettre : la chaîne de Bob Ross n’a pas exactement besoin d’un coup de pouce. Elle est déjà très largement connue, mais peut-être moins en France. Ce peintre, hélas décédé dans les années 90, a présenté des dizaines et des dizaines d’émissions de peinture — essentiellement des paysages. Toujours dans le calme, toujours dans la bonne humeur. Très agréable à suivre.

Carbot Animations

Si vous n’avez aucune connaissance des jeux Blizzard, la chaîne de Carbot ne vous dira rien. Mais, si Diablo, Warcraft ou Starcraft sont des univers familiers, foncez ! Vous allez voir de quelle façon ces jeux sont revisités, de manière loufoque, par Carbot. On notera une petite infidélité dernièrement, avec des vidéos sur Elden Ring. Mais, cela reste très drôle si l’on connaît ce jeu.

Game Next Door

Créer un jeu, c’est compliqué. Les flingues sont partout. La difficulté existe-t-elle encore ? Les titres sont-ils formatés ? Voilà quelques réflexions que la chaîne Game Next Door partage sur YouTube, via des analyses qui tentent de prendre du recul sur le jeu vidéo — ou du moins, de proposer un pas de côté. Une manière de penser ce divertissement et ne pas seulement le pratiquer.