Sony continue de peaufiner son PlayStation Plus en y ajoutant toujours plus de contenus. Pour ce mois d’août 2022, ce ne sont pas moins de 16 titres qui rejoignent le catalogue de son nouvel abonnement.

En fusionnant le PlayStation Plus et le PlayStation Network le 23 juin 2022, Sony a opéré un changement majeur sur ses méthodes d’abonnements. Désormais, le nouveau format se décline en trois formules bien distinctes. D’abord, le PlayStation Plus Essential, qui permet de récupérer des jeux gratuits. Ensuite, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Premium, qui sont certes un peu plus chers, mais qui permettent de récupérer de nombreux jeux (les classiques et des jeux PS4 et PS5). Le catalogue est varié et de nombreux jeux y sont ajoutés chaque mois.

Comme annoncé par PlayStation sur son compte Twitter le 10 août 2022, la deuxième vague de jeux va débarquer sur le PlayStation Plus dès le 16 août, et proposera pas moins de 16 titres, dont l’incontournable Dead by Daylight et l’ensemble des jeux Yakuza.

Les jeux PlayStation Plus du mois d’août 2022 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux qui arrivent en août 2022 dans le PlayStation Plus Extra et Premium

Tous les jeux seront disponibles dès le 16 août 2022 sur PS4 et PS5 :

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

Uno

Monopoly Madness

Monopoly Plus

