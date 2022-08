Comme dans Stray, le jeu où l’on incarne un chat, The Spirit and the Mouse nous permettra bientôt d’incarner un autre héros tout mignon et pour le moins inattendu : une petite souris, appelée Lila.

Les chats ne sont pas les seuls animaux à avoir droit à un jeu vidéo qui leur est entièrement dédié. Après Stray, c’est au tour de The Spirit and the Mouse de vouloir se positionner sur ce segment. Dans ce jeu, on incarnera une petite souris nommée Lila, qui souhaite aider les villageois de Sainte-et-Claire, une petite commune fictive en France. Le jeu est actuellement développé par le studio américain Armor Games, et devrait sortir à la fin de l’année 2022 sur PC et Nintendo Switch.

Le 6 août 2022, le compte Twitter de The Spirit and the Mouse n’a pas manqué de nous rappeler que les souris avaient, elles aussi, leur place dans les jeux, au même titre que les chats.

The Spirit and the Mouse nous met dans la peau d’une souris

Si l’idée d’incarner un chat vous a déjà paru invraisemblable, alors qu’en est-il d’une minuscule petite souris ? C’est le défi que s’est lancé le studio américain Armor Games, et le résultat verra le jour à la fin de l’année 2022. Dans The Spirit and the Mouse, nous devrions incarner Lila, une petite souris gardienne des esprits. Elle aura une lourde tâche à accomplir : celle de rendre heureux les habitants d’un petit village fictif français, Sainte-et-Claire.

Les premières images de la bande-annonce du jeu laissent à penser que l’on pourra contrôler Lila comme bon nous semble : sur les rues de la ville, sur les toits, dans des minuscules petits trous (tout le bonheur d’être une souris). La petite souris bénéficierait également de certains pouvoirs magiques et d’une résistance accrue face à l’électricité. Le petit côté exploration, quant à lui, devrait donner une dimension intéressante pour le joueur, qui pourra se faufiler un peu partout en ville et aider les villageois.

La souris Lila dans The Spirit and the Mouse. // Source : Trailer Armor Games Studios

Il ne fait nul doute qu’Armor Games Studios saura jouer sur la carte de l’empathie et de la bienveillance pour vous encourager à essayer The Spirit and the Mouse. Qui mieux qu’une souris ou un chat saurait nous offrir un si beau spectacle ?