Un bug gênant est apparu avec la dernière mise à jour des Sims 4. Il entraîne un vieillissement accéléré de vos personnages.

Le compte Twitter du jeu vidéo Les Sims 4 a annoncé une bonne nouvelle, dans un message publié le 26 juillet 2022 : la mise à disposition d’une grosse mise à jour gratuite, riche en fonctionnalités. Mais, outre les nombreux changements, elle comporte un bug très, très gênant — souligne PC Gamer dans un article publié le 27 juillet. Il se matérialise par un vieillissement accéléré de vos Sims.

Plusieurs témoignages ont été partagés sur le site Sims Community. Le problème apparaît très vite, sitôt la création d’un Sims. « Gros problème ici. J’ai ouvert une nouvelle maison, j’ai joué pendant une dizaine de minutes et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que tout le monde avait pris de l’âge. Les enfants sont devenus des adolescents et les jeunes adultes sont devenus des personnes âgées. Il n’y avait aucun anniversaire », indique par exemple Windyroses_.

Pour aller plus loin Au fait, pourquoi Les Sims s’appellent Les Sims ?

Les Sims 4 StrangerVille. // Source : EA

Il y a un gros bug dans Les Sims 4

Le studio Maxis a bien évidemment pris connaissance de ce bug qui pourrait ruiner de nombreuses parties. Dans un communiqué publié le 27 juillet, il a expliqué : « Hello les Simmers ! Nous sommes actuellement en train d’enquêter sur des situations où le vieillissement automatique est accéléré quand l’espérance de vie est réglée sur ‘Courte’ ou ‘Longue’. Nous recommandons de temporairement jouer avec le mode d’espérance de vie par défaut (normal), tandis que nous cherchons une solution. »

En attendant qu’un correctif soit mis en place, Crinrict a fourni sur son blog d’autres conseils pour ne pas être affecté par le souci, corroborant le fait qu’il ne touche pas les parties réglées avec une espérance de vie normale. « Les parties avec une espérance de vie courte fonctionnent tant qu’elles ont été réglées comme tel au lancement », peut-on lire. Attention, désactiver le vieillissement n’est pas une solution envisageable si vous avez opté pour l’espérance de vie longue au début. Bref, c’est très subtil.

La meilleure recommandation reste de ne pas lancer sa partie principale — au risque de tout perdre — et, a minima, de faire une copie de sauvegarde. Prenez quelques précautions : il serait dommage de dire adieu à ses Sims à cause d’un bug qui pourrait vite être de l’histoire ancienne.