Fusion de l’ancien PS Plus et du PS Now, le nouveau PlayStation Plus a posé ses valises en France le 23 juin 2022. Nouvelles formules, catalogue enrichi : le constructeur et éditeur japonais a mis les petits plats dans les grands pour plaire aux joueurs et joueuses.

Vous venez de vous offrir l’une des rares PS5 en circulation, vous avez déjà essoré Horizon Forbidden West et Elden Ring et vous ne savez plus à quoi jouer ? Pas de panique, Sony a offert une seconde jeunesse à son service Playstation Plus, avec un catalogue plus riche en jeu et surtout trois formules pour répondre à toutes les attentes des joueurs.

C’est quoi le Playstation Plus ?

Disponible depuis la PS3, le PlayStation Plus est un abonnement incontournable pour tirer profit de sa console. Indispensable pour jouer en ligne, cet abonnement vous permet également d’obtenir quelques jeux gratuitement.

Depuis le 23 juin dernier, le Playstation Plus a fusionné avec le PS Now, un service de jeux en streaming, afin de faire peau neuve et d’offrir un meilleur choix aux joueurs et joueuses en matière d’amusement. Un service payant qui se décline désormais en trois formules, chacune avec ses propres avantages, et dont la mouture Extra se place comme la plus intéressante.

Une ludothèque foisonnante

On souscrit avant tout à un service de jeu en ligne pour la qualité de sa bibliothèque de jeux. Une dimension sur laquelle Sony n’a pas lésiné puisque le catalogue du Playstation Plus contient plus de 700 jeux.

Fan de mythologie nordique ? Assassin’s Creed Valhalla ou God of War sont de la partie. Vous aimez les grands espaces ? Red Dead Redemption 2 et Death Stranding vous permettent de flâner pendant des heures. Vous préférez un vrai défi ? Bloodborne et Demon’s Souls auront vite fait de monter votre tension.

Une ludothèque fournie // Source : Capture PS5

Bien entendu, les jeux AAA ne sont pas les seuls à se faire une place dans le catalogue de Sony puisqu’une myriade de titres indés sont également disponibles. Et des bons en plus, comme Hollow Knight, le touchant Celeste ou le gore Blasphemous.

Absent du premier palier de l’abonnement, le catalogue de jeux n’est disponible qu’à partir de la formule Extra. Cela dit, les abonnés au Playstation Plus Essential ne sont pas en reste puisqu’ils ont accès à la PlayStation Plus Collection, une option qui permet de jouer gratuitement à certains classiques de la PS4 sur la PS5.

Une interface claire

Profiter d’une avalanche de jeux, c’est bien, encore faut-il s’y retrouver. Du coup, Sony s’est fendu d’une interface lisible pour son Playstation Plus. Les tuiles et icônes sont suffisamment grosses pour être bien visibles.

Vous pouvez facilement voir les options auxquelles vous avez accès en fonction de votre abonnement.

Des filtres pour s’y retrouver // Source : Capture PS5

L’onglet “Jeux” situé en haut de l’écran vous permet d’accéder à l’intégralité du catalogue et surtout à plusieurs filtres pour ne pas vous perdre dans les méandres de la ludothèque.

Une section “Selon votre jeu” fait aussi son apparition pour vous conseiller des titres en fonction des derniers jeux que vous avez lancés.

Des avantages à foison

Outre de nombreux jeux, le Playstation Plus donne accès à plein de petits avantages. À commencer par le fait de pouvoir jouer en ligne aux jeux multijoueurs ou qui nécessite une connexion Internet.

Autre bon point, le fait de profiter de réductions sur une large sélection de jeux. Sans oublier des jeux offerts tous les mois, tels que God of War, Naruto to Boruto : Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl en juin dernier.

Enfin, vous avez également accès à 100 Go de stockages dans le Cloud, afin d’y installer par exemple de nombreux jeux indés et ainsi laisser le SSD interne aux jeux AAA, plus gourmands en ressources.

Quid du Playstation Plus Premium ?

La formule la plus onéreuse du Playstation Plus est par ailleurs celle que nous avons essayée dans nos colonnes. En plus de toutes les options précédentes, ce forfait comprend une sélection de jeux en streaming, qu’il est possible de lancer depuis n’importe quelle PS4 ou PS5, et même depuis un PC grâce à l’application dédiée.

Essential Extra Premium Jeux offerts chaque mois Essential ✅ Extra ✅ Premium ✅ Multijoueur en ligne Essential ✅ Extra ✅ Premium ✅ Réductions Essential ✅ Extra ✅ Premium ✅ Stockage cloud Essential ✅ Extra ✅ Premium ✅ Collection PS Plus Essential ✅ Extra ✅ Premium ✅ Catalogue de jeux Essential ❌ Extra ✅ Premium ✅ Catalogue de classiques Essential ❌ Extra ❌ Premium ✅ Démos Essential ❌ Extra ❌ Premium ✅ Jeux en streaming Essential ❌ Extra ❌ Premium ✅ Prix mensuel Essential 8,99 € Extra 13,99 € Premium 16,99 € Prix annuel Essential 59,99 € Extra 99,99 € Premium 119,99 €

À cela s’ajoutent les démos de jeux, pour essayer en avance certains titres avant de les acheter. Les nostalgiques pourront aussi se remémorer des bons souvenirs à l’aide du « Catalogue des classiques » qui inclut des jeux de la PS1, la PS2 et la PS3.

La formule Extra : le meilleur rapport qualité-prix

Autant pour les nouveaux acquéreurs d’une PS5 que pour les passioné·es qui veulent multiplier les expériences vidéoludiques, la formule Extra du Playstation Plus représente le choix le plus logique.

Elle donne accès à plus de 700 jeux, de quoi s’amuser pendant des milliers d’heures, pour un prix sous la barre des 15 euros puisqu’elle est proposée à 13,99 euros par mois.

Le forfait Essential, lui, est le plus accessible avec un tarif mensuel calé à 8,99 euros. De son côté, l’abonnement Premium qui regorge d’options est vendu 16,99 euros par mois.

