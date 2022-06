Si tu ne vas pas au Hellfest, le Hellfest ira à toi.

Une édition 2020 annulée. Comme la suivante, en 2021. Mais 2022 est là et le Hellfest revient. Et, avec quelle promesse ! Rendez-vous en enfer, promettent les organisateurs. On peut affirmer que les fans de métal vont être servis cette année, avec des températures apocalyptiques, qui s’achèveront vraisemblablement par des orages dantesques.

Les concerts du Hellfest sont à voir sur Arte

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Clisson cette année, bonne nouvelle : les guitares, batteries, basses et voix infernales vont venir à vous, grâce à Arte. La chaîne franco-allemande propose d’assister en direct aux concerts — il y en a une soixantaine sur deux week-ends (17-19 juin et 23-26 juin). De quoi se retourner les oreilles pendant des heures.

À l’heure où nous publions ces lignes, le 17 juin, c’est Opeth qui occupe la scène. Suivront ensuite No Turning Back et The Offspring. Les vidéos sont disponibles dans la section réservée aux directs. Quant à la programmation, elle est disponible sur le site officiel du HellFest : Sepultura, Deep Purple, Airbourne, Therion, Rise Against, Alice Cooper, Epica, Nightwish, Megadeth, Deftones, Nine Inch Nails, Scorpions, Guns N’ Roses, Metallica, Korn, Gojira…