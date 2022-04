S’il est trop tard pour changer de bureau de vote pour l’élection présidentielle de 2022, il est possible de modifier son adresse pour les élections législatives jusqu’au 4 mai. Le site mis en place par l’État permet d’effectuer une demande en quelques minutes.

Vous avez déménagé ou vous êtes toujours enregistré dans votre région d’enfance ? Comme beaucoup, vous ne pourrez peut-être pas voter dans le bureau de vote le plus proche de votre domicile dimanche 10 avril, date du premier tour de l’élection présidentielle. S’il est malheureusement trop tard pour effectuer un changement, il est encore possible de changer de liste électorale jusqu’au 4 mai, en prévision des élections législatives (les 12 et 19 juin 2022).

Contrairement à ce que l’on peut penser, un changement d’adresse électorale prend seulement quelques secondes. Un site permet d’effectuer la demande rapidement, sans avoir à envoyer le moindre courrier.

Les documents qu’il vous faut préparer

Pour effectuer une demande de changement d’adresse, il vous faut préparer les documents suivants :

Vos identifiants France Connect (impots.gouv, Ameli, etc.) pour vous connecter sur le site du Service Public ;

Un justificatif d’identité (une photo de votre carte d’identité, de votre passeport ou de votre permis de conduire) ;

Deux justificatifs de domicile (facture d’électricité, de gaz, d’Internet fixe, contrat d’assurance, etc.).

Le numéro national d’électeur n’est pas nécessaire.

Comment changer d’adresse électorale

Premièrement, rendez-vous sur le site dédié au changement d’adresse et identifiez-vous en utilisant France Connect. Cette étape permet au site de vérifier votre identité.

L’identification depuis France Connect. // Source : Capture d’écran Numerama

Ensuite, appuyez sur le bouton Commencer et remplissez le formulaire. Il vous sera demandé plusieurs informations comme votre nom, votre date de naissance ou votre ville de naissance.

Rien de plus simple que ce formulaire basique sur votre identité. // Source : Captures Numerama

Après avoir rempli ces informations basiques, il vous faudra téléverser un justificatif d’identité. Plusieurs options sont proposées, dont une pour envoyer le recto et le verso de sa carte d’identité en un seul fichier.

Il y a une option pour charger une photocopie recto verso de sa carte d’identité. // Source : Capture Numerama

Le site vous demandera alors dans quelle commune vous souhaitez voter. Après avoir choisi une ville (ou un arrondissement) et donné son adresse, il faudra envoyer deux justificatifs de domicile témoignant de votre présence dans la commune souhaitée. Le fonctionnement est le même que pour le justificatif d’identité.

Le formulaire pour envoyer ses justificatifs de domicile. // Source : Capture Numerama

Dernière étape, il vous faudra insérer vos coordonnées pour recevoir les programmes des candidats par voie postale et être tenu au courant de l’évolution de votre demande par SMS et mail. Un récapitulatif sera ensuite affiché à l’écran, afin que vous vous assuriez de ne pas avoir commis d’erreur.

Le résumé de la demande est à consulter avant de l’envoyer. // Source : Capture Numerama

Si tout est bon, cliquez sur Envoyer votre demande. Dans les prochains jours, vous devriez recevoir un courrier ou un mail vous indiquant votre nouveau bureau de vote, à partir des élections législatives. Pour l’élection présidentielle, si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, la procuration est la seule solution.