« Avec Vous », le site de campagne de Macron mis en ligne discrètement, mais pas trop

« Avec Vous » a été mis en ligne par La République en Marche dans la nuit du 26 au 27 janvier 2022. Un site qui a tout l’air d’un début de campagne, sans l’afficher clairement.

« Découvrez la voix des Français et faites entendre la vôtre », c’est la première chose que l’on peut lire sur le site « Avec Vous », mis en ligne dans la nuit du 26 au 27 janvier 2022. Derrière ce slogan, une vidéo défile, montrant aussi bien un immeuble en zone urbaine qu’un vieux bâtiment en campagne, un éleveur qu’une infirmière. Rien ne parait véritablement politique au premier coup d’œil : en le parcourant, on trouve seulement des publications invitant les visiteurs à « parler de l’éducation de nos enfants », de « l’engament des jeunes », ou encore de « l’inclusion des personnes en situation de handicap ».

Pourtant, ce site n’est pas du tout anodin : en fouillant dans la partie « notre démarche », on peut voir qu’« Avec Vous » n’est pas si neutre qu’il parait l’être au premier abord. « On nous a reproché chaque jour de ce quinquennat de ne pas être des politiciens de métier », peut-on lire dans le texte de présentation. Mais il n’est jamais donné plus d’informations sur ce « nous ». Il faut aller encore plus loin dans le site, dans la partie « mentions légales », pour avoir la réponse : il s’agit en fait d’un site géré par La République en Marche.

Une capture d’écran du site « avecvous2022 ». // Source : Capture d’écran Numerama

Qu’est-ce que le site « Avec Vous » ?

En dehors de la partie « mentions légales », le site ne mentionne jamais le nom de La République en Marche — tout au plus pouvons-nous voir que le site fait partie d’une « opération d’écoute de la Majorité Présidentielle ». Quant au nom d’Emmanuel Macron, il n’apparait jamais. Pourtant, « Avec Vous » a tout d’un site de campagne. Il permet de communiquer sur la possible candidature du président à sa réélection, sans directement en parler, en suivant la tactique d’Emmanuel Macron.

Le site ne propose donc pas de programme, ou de promesses de campagne. À la place, on peut « découvrir la voix » de Françaises et Français, leur histoire, leur métier, et leur avis sur la situation de la France. On retrouve aussi l’histoire de Lona, une infirmière bordelaise de 25 ans, ou encore celle de Patrick, viticulteur en Côte-d’Or. En tout, 10 Françaises et Français ont participé au site et racontent leur expérience dans un domaine précis, que ce soit la santé, l’agriculture, ou encore l’enseignement.

Entre toutes ces expériences, on retrouve surtout des parties dédiées au bilan de la majorité présidentielle. « En investissant 19 milliards d’euros en juin 2020, le Ségur de la Santé représente un tournant historique : jamais l’hôpital public n’a connu une telle revalorisation depuis sa création ! », se vante ainsi LREM dans un article nommé sobrement « Parlons de la situation des soignants ». Sans l’afficher clairement, « Avec Vous » est donc un bien site de campagne, et il marque l’arrivée de la majorité présidentielle dans l’arène.

S’il n’a pas bénéficié d’un lancement en grande pompe et qu’il n’a pas été relayé sur les réseaux sociaux des membres de LREM, le site jouit cependant déjà d’une certaine popularité : il est suivi par plus de 1 700 personnes sur Twitter, 600 sur Instagram, et a plus de 500 abonnés sur Facebook. Surtout, les principaux journaux du pays ont couvert son lancement : Le Monde y a consacré un article, tout comme Le Parisien, La Croix, Le Point ,etc. Au final, ce qui a été décrit comme « un lancement discret » dans l’article du Monde n’en est pas vraiment un.