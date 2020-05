Coup de tonnerre dans le ciel de la lutte anti-piratage. La riposte graduée vient d'être jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Mais celui-ci laisse un répit au gouvernement pour sauver Hadopi.

C’est une victoire pour les opposants de la loi Hadopi, mais qui sera jugée peut-être bien tardive par certains observateurs. Ce 20 mai, le Conseil constitutionnel a rendu une décision majeure sur la question du piratage sur Internet. L’institution déclare en effet que les pouvoirs conférés à la Hadopi pour identifier les personnes qui partagent des œuvres sur Internet ne sont pas conformes à la Constitution.

Cela étant, cette décision ne signe pas l’arrêt de mort immédiat de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) ni du mécanisme de la riposte graduée. Les Sages de la rue de Valois, là où siège le Conseil constitutionnel, considèrent que « l’abrogation immédiate » des dispositions litigieuses causerait « des conséquences manifestement excessives ».

En conséquence, leur suppression est reportée au 31 décembre 2020, dans un peu plus de sept mois. Un délai suffisant pour que le gouvernement prenne les dispositions juridiques pour combler les failles juridiques à travers lesquelles se sont faufilées les associations à l’origine de cette action (La Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.Net et la Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs).

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel épingle la Hadopi.

En 2009, la première loi Hadopi a aussi été déclarée partiellement non conforme à la Constitution dans un arrêt devenu célèbre qui s’attaquait à son volet répressif. Il a alors fait de l’accès à Internet une composante de la liberté d’expression que seul un juge judiciaire peut restreindre, car lui seul peut porter légalement atteinte aux libertés individuelles. À la suite de cette décision, une nouvelle loi, Hadopi 2, fut votée.

Un aboutissement après dix ans de lutte

Malgré tout, le verdict rendu le 19 mai a rendu euphorique la Quadrature du Net : « Nous venons de gagner contre la Hadopi devant le Conseil constitutionnel ! L’essentiel de ses pouvoirs sont déclarés contraires à la Constitution et prendront fin d’ici la fin de l’année » — ce qui est toutefois loin d’être certain. Elle ajoute, dans un communiqué, « qu’il s’agit de l’aboutissement de 10 ans de lutte ».

Ironie de la situation, la Quadrature du Net est née au printemps 2008, en réaction aux accords Olivennes, du nom de Denis Olivennes, alors PDG de la Fnac, plus tard renommés en accords de l’Élysée qui ont précédé la loi Création et Internet (Hadopi 1). Et aujourd’hui, c’est cette association qui s’est retrouvée à la manoeuvre pour porter un coup fatal à la Hadopi, via une question prioritaire de constitutionnalité.

L’association, si elle savoure sa victoire, regrette toutefois le temps perdu. « Si nous avons été nombreux à nous moquer, avant son adoption, de l’inutilité de la Hadopi, il ne faut pas minimiser la nocivité qu’aura eu son action en 10 années », déplore-t-elle. « Elle aura vivement dissuadé la population de recourir à la pratique vertueuse, libre et décentralisée qu’est le partage d’œuvres de pair à pair ».

Ainsi, à cause de la menace d’une suspension de l’accès à Internet puis d’une amende, les internautes ont fini par se détourner du P2P pour se rendre sur des plateformes pour continuer à échanger des contenus. « Cette centralisation aura surtout permis à ces méga-plateformes d’imposer leurs conditions aux artistes. Au final, à part ces plateformes, tout le monde aura perdu au change ».

(actualité en cours de développement)

Crédit photo de la une : Kevin Spencer