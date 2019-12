Alors que le mouvement « Uber c'est over » prend de l'ampleur, l'entreprise de VTC a publié son premier rapport sur la sécurité. Le nombre d'agressions sexuelles, viols ou meurtres est important.

Pour la première fois, Uber a rendu public ce jeudi 5 décembre son rapport sur la sécurité des courses effectuées aux États-Unis. Le document, qui couvre l’année 2018 et une partie de 2017, révèle l’ampleur des agressions subies.

Le rapport fait ainsi état de 3 045 agressions sexuelles subies durant un trajet en Uber en 2018. Ce chiffre comprend entre autres les viols : 235 ont été rapportés. La majorité des autres agressions étaient des baisers forcés ou attouchements sexuels. Selon Uber, les chauffeurs et chauffeuses signaleraient autant de cas que les passagers et passagères.

Le nombre d’agressions a augmenté par rapport à l’année précédente : en 2017, 2 936 agressions sexuelles avaient été signalées aux États-Unis. Il est aussi probablement sous-estimé, car la plupart des agressions sexuelles ou viols restent non signalés par les victimes, qui ont peur, honte, ou qui n’ont pas toujours conscience que ce qu’elles ont subi est pénalement répréhensible.

Le rapport mentionne également 9 meurtres durant un trajet Uber, et 58 morts liées à des accidents de voiture.

3,1 millions de trajets sont effectués chaque jour dans le pays. Sur l’année 2018, cela représentait au total 1,3 milliard de trajets. Afin de fournir du contexte, Uber indique que 36 000 personnes sont décédées sur la route en 2018 aux États-Unis et qu’en 2017, on y a compté 20 000 homicides.

La personne en charge de ces questions-là chez Uber, Tony West, a expliqué au New York Times qu’Uber était « le reflet de la société qu’il sert. » On estime par exemple que 44 % des femmes vivant aux États-Unis ont subi dans leur vie une agression sexuelle ou un viol (un chiffre là encore probablement sous-estimé).

Le CEO, Dara Khosrowshani, a publié un communiqué sur Twitter dans lequel il écrit : « J’imagine que des personnes seront surprises du nombre assez faible d’incidents. D’autres diront à raison que c’est encore trop. »

I suspect many people will be surprised at how rare these incidents are ; others will understandably think they’re still too common. Some people will appreciate how much we’ve done on safety ; others will say we have more work to do. They will all be right. (2/3)

— dara khosrowshahi (@dkhos) December 5, 2019