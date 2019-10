EA Sports a décidé de se rallier à la lutte contre le racisme dans le football. Les joueurs pourront bientôt obtenir gratuitement une tenue spéciale dans FIFA 20.

Celles et ceux qui suivent régulièrement le foot savent combien le racisme reste un problème qui sévit dans les stades — encore en 2019. Il se matérialise, par exemple, par des cris de singe visant les joueurs noirs ou des saluts fascistes . Récemment, durant un match entre l’Angleterre et la Bulgarie disputé à Sofia, des événements graves ont conduit les hautes instances de Premier League — championnat des clubs anglais — à organiser une campagne ‘No Room For Racism’. Dans un communiqué publié le 18 octobre, EA Sports a affiché son soutien avec FIFA 20.

Prochainement, le jeu va même intégrer une tenue spéciale noire et blanche ou encore des décorations pour les stades virtuels. Ces éléments cosmétiques, qui seront gratuits, diffuseront le message ‘No Room For Racism’ (‘Pas de place pour le racisme’). Cette initiative a déjà démarré dans les enceintes de Premier League et se terminera en fin de semaine.

Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football 🙌🏻🙌🏼🙌🏽🙌🏾🙌🏿. Ce KIT spécial bientôt disponible sur #FIFA20 ! #NoRoomForRacism @premierleague pic.twitter.com/xt3UCkRS3S — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) October 18, 2019

FIFA 20 se rallie à la campagne antiracisme

On n’a pas souvenir d’un précédent épisode de FIFA ayant soutenu de manière aussi appuyée le combat contre le racisme latent qui pollue le football (il y a encore eu des incidents le week-end dernier, en Italie). Si, a priori, EA Sports aura du mal à empêcher la bêtise de certains supporters, le ralliement à la cause prouve que la lutte concerne tout le monde et pas simplement les acteurs du sport en tant que tel. Par son statut de jeu vidéo, FIFA 20 reste un vecteur de communication et de sensibilisation susceptible de toucher un public large (les jeunes y compris). En prime, la simulation reste l’un des temps forts de l’année : pour preuve, elle a réalisé le meilleur lancement au Royaume-Uni (ventes physiques uniquement).

Dans des déclarations publiées jeudi 17 octobre, Gianni Infantino, président de la FIFA, a d’ailleurs insisté sur « l’éducation de nos jeunes, de nos enfants ainsi que de ceux qui sont un peu plus âgés », indispensable pour éradiquer « une maladie qui semble s’aggraver dans certaines parties du monde ». En ce sens, voir des maillots de foot thématiques dans son jeu préféré peut aider.

