Les bénévoles de Wikipédia en français doivent décider s'il faut prendre position contre la directive européenne sur le droit d'auteur.

La version francophone de Wikipédia doit-elle prendre position sur la proposition de directive européenne sur le droit d’auteur ? Et si elle décide d’entrer dans ce débat, quelle forme doit avoir son action ? Voilà sur quoi votent actuellement les bénévoles de l’encyclopédie libre et gratuite. Le scrutin, ouvert ce mardi 19 mars, s’achèvera à la fin de la semaine, le 24 mars.

Exemption pour Wikipédia Les dispositions contenues dans la proposition de directive européenne ne s’appliquent pas aux projets non-lucratifs, comme Wikipédia. Les internautes pourront donc uploader des contenus comme d’habitude. Mais pour la Fondation Wikimedia, cette exemption ne doit pas servir à l’inaction : il faut aussi se battre pour les autres.

Cette consultation qui se déroule sur Wikipédia en français survient au moment où d’autres déclinaisons linguistiques du projet culturel ont d’ores et déjà pris la décision de fermer provisoirement l’accès au site pour marquer leur opposition. C’est le cas des versions allemande et danoise, qui prévoient de baisser le rideau toute la journée du 21 mars.

Les membres de Wikipédia en français sont divisés sur. « Une partie des wikipédiens étant attachés à la neutralité de Wikipédia ne sont guère favorables à une action », reconnaît ainsi en préambule la page consacrée au vote. Cette hétérogénéité des points de vue se reflète d’ailleurs dans les débats qui ont lieu depuis le 13 mars, en témoigne la page de discussion dédiée.

Agir ? Et si oui, comment ?

Les participants doivent aussi déterminer s’il faut circonscrire géographiquement ou non leur action, si action il y a. S’il y a un bandeau ou une fermeture temporaire du site, faut-il que seules les personnes se connectant depuis les pays européens francophones soient touchées, comme la France, la Belgique et le Luxembourg, ou faut-il étendre la portée de l’action au reste du monde ?

L’action de Wikipédia en français requiert 75 % de votes positifs sur l’ensemble des voix des participants pour être mise en route.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il y a 36 voix pour, 23 contre et 1 neutre. Parmi les arguments contre figurent le fait que Wikipédia n’est pas concernée par la proposition de directive européenne, le refus de toute instrumentalisation politique de l’encyclopédie, le fait qu’il existe déjà une association Wikimédia France et une fondation pour s’occuper de cela ou bien que la durée des débats et du vote est trop courte.

Si l’action est de Wikipédia en français est validée, la communauté a le choix entre deux modes d’action : il peut s’agir de l’affichage d’un bandeau d’information pendant 24 heures, tout en laissant libre l’accès à l’encyclopédie. Ou alors, l’encyclopédie ferme ses portes au cours de ce même créneau, en ne laissant juste qu’une page explicative sur les tenants et les aboutissants de cette fermeture provisoire.

Le choix de l’action se fera au nombre de votes : pour l’instant, c’est l’option du blackout qui a les préférences de la communauté.

Les bénévoles sont enfin sollicités sur le texte à afficher dans le bandeau (trois versions sont à l’étude) et sur le champ d’application géographique. Pour l’heure, le bandeau centré sur la directive européenne et inspiré par l’action de la version allemande de Wikipédia est celui qui suscite le plus d’enthousiasme. Il est possible de voter pour plusieurs bandeaux ; celui qui récoltera le plus de suffrages sera retenu.