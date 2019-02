Les articles 11 et 13 de la directive européenne sur les droits d'auteur ont été finalisés. Ils avaient été beaucoup critiqués, mais leur contenu ne change finalement pas.

Malgré les réticences de plusieurs représentants d’États et de défenseurs des libertés numériques, les textes des articles 11 et 13 de la directive européenne sur le droit d’auteur ont été finalisés mercredi 13 février. Seul un vote du Parlement européen ou du Conseil pourra désormais empêcher la mise en œuvre de ces articles controversés.

La directive européenne sur les droits d’auteur vise à mieux protéger les ayants droit (producteurs, musiciens, vidéastes, etc.). Deux articles cristallisent l’essentiel des critiques : l’article 11, et l’article 13.

Le premier doit donne plus de poids aux éditeurs de presse dans l’utilisation de leurs contenus en ligne. Il obligerait des internautes ou les services souhaitant ajouter en guise de source un lien vers un article de presse à demander l’autorisation ou une licence au média. Quelques exceptions sont prévues, comme pour le site Wikipédia.

L’article 13 lui, concerne les plateformes d’hébergement en ligne. Il modifie le degré de responsabilité des sites comme YouTube. Elles seront responsables des contenus et du respect des droits d’auteur dans ces contenus. Jusqu’à présent, YouTube par exemple n’avait qu’à supprimer les contenus violant un droit d’auteur que s’il lui était signalé par un ayant droit. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avions écrit un article à ce sujet, à lire via ce lien.

Les deux articles sont controversés depuis des mois. Leur mise en œuvre semble en effet très difficile, voire impossible, et elle pourrait sérieusement menacer l’Internet que nous connaissons actuellement.

Des défenseurs des libertés numériques se sont mobilisés contre les articles 11 et 13. YouTube et sa maison-mère Google ont pris la parole, jusqu’à mener une véritable campagne de lobbying.

Fin janvier, les représentants de 11 États membres de l’Union européenne ont également fait part de leurs doutes. Ils ont été jusqu’à annuler un sommet en expliquant que les deux articles étaient trop restrictifs. Ils risquaient selon eux de pénaliser les créateurs de contenus en ligne.

Cela n’a pas suffi : le projet de directive européenne a été validé.

Le texte final a été publié en ligne par une membre du Parlement Julia Reda, qui milite activement contre les articles controversés.

Read the version of the #linktax and #UploadFilters as agreed between Parliament and Council negotiators tonight : https://t.co/lXJ3Jxux5i #Article11 https://t.co/MqMeodQ0xn and #Article13 https://t.co/Uhv10lZeJt We can still stop them in the final vote ! #SaveYourInternet pic.twitter.com/lbSpHjwqQE

— Julia Reda (@Senficon) February 13, 2019