L'existence de fausses informations sur le net pousse les grandes entreprises américaines du numérique à mieux se coordonner.

Face à la propagation de la désinformation sur la toile, des actions coordonnées entre les poids lourds du numérique pour la résorber pourraient devenir monnaie courante. C’est ce que révèle un courrier confidentiel que BuzzFeed a pu consulter. Dans celui-ci est avancée l’idée d’une rencontre entre représentants des principaux services numériques américains pour discuter des opérations de propagande politique.

Cette synchronisation se constate en réalité déjà : elle a été observée à la fin du mois d’août, lorsque Facebook, Google et Twitter ont annoncé la fermeture de centaines de comptes et de profils accusés d’être impliqués dans une campagne d’influence dont les racines remonteraient jusqu’en Iran, dans un contexte géopolitique de regain de tension avec les États-Unis.

Working with our industry peers today, we have suspended 284 accounts from Twitter for engaging in coordinated manipulation. Based on our existing analysis, it appears many of these accounts originated from Iran.

