Un criminel russe a espionné son ex-compagne durant deux mois avec de AirTags d’Apple placés dans sa voiture, avant d’être arrêté par le FBI.

Les AirTags d’Apple au service du crime. Le média spécialisé 404 media révèle ce 5 juin qu’un membre présumé d’un réseau de trafic d’être humain a utilisé des AirTags durant plusieurs mois pour traquer sa femme. Les journalistes ont consulté les documents judiciaires qui résument l’affaire.

Le ressortissant russe Ibodullo Muhiddinov Numanovich a employé son réseau criminel pour fait entrer son ex-compagne – nommée « S.K. » dans le dossier – clandestinement aux États-Unis. Le dossier judiciaire indique que le malfaiteur « a commencé à abuser physiquement et émotionnellement de S.K. et à enregistrer plusieurs vidéos sexuellement explicites de S.K ».

II a ensuite commencé à la surveiller et la traquer lors de ses déplacements quotidiens. Entre le mois de mars et avril, Ibodullo Numanovich a placé sept AirTags sur le véhicule de la victime. Il les aurait cachés un peu partout dans le véhicule : sous le pare-chocs, à l’intérieur du châssis et dans le boîtier du rétroviseur.

Espionné par le FBI pendant qu’il espionnait sa femme avec les AirTags

Le FBI s’est mis à surveiller le ressortissant russe pendant que ce dernier espionnait sa femme. La police fédérale américaine a désactivé l’un de AirTag à un endroit spécifique de la ville Philadelphie. Ibodullo s’est rendu dans ce quartier avec son téléphone et a commencé à chercher l’AirTag. Les enquêteurs ont pu retracer des enregistrements de déplacement Apple liés au compte du malfaiteur.

Le criminel partait à la recherche de son ex-compagne une fois que le FBI désactivait les AirTags. // Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

Il a été inculpé en mai pour harcèlement, « avec l’intention de blesser, harceler, intimider et placer sous surveillance » son ex-femme. Ibodullo est également impliqué dans un réseau de trafic d’être humain à grande échelle. Les dossiers bancaires révélés lors de l’enquête ont montré qu’en sept mois, son compte bancaire a effectué transferts d’argent de plus 2,3 millions de dollars.

Le détournement des AirTags à des fins malveillantes est plus courant qu’on ne le croit. Une enquête de Motherboard en avril 2022 révélait que l’AirTag était impliqué dans plus de 150 affaires de ce type.

