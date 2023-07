Après avoir annoncé un test réservé aux habitants du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l’Eure-et-Loir au troisième trimestre 2023, le ministère de l’Intérieur annonce son intention d’étendre le permis de conduire dématérialisé à toute la France dès 2024. « Il y aura toujours un permis physique », a déclaré Gérald Darminin le 17 juillet 2023 lors d’une conférence de presse sur la sécurité routière, mais « parallèlement à ce permis physique, il y aura un permis dématérialisé ».

Comme la carte d’identité numérique, ce permis de conduire dématérialisé prendra place dans l’application France Identité. Bientôt disponible sur iOS et Android (elle est déjà accessible en bêta), cette application officielle permet de créer un jumeau numérique de sa carte d’identité simplement en la scannant au dos de son téléphone (il faut posséder une carte biométrique, au format carte bleue). Elle permet de faciliter les démarches, grâce à des preuves d’identité sécurisées, au lieu de photocopies de sa carte qui pourraient amener à des usurpations d’identité.

En 2024, France Identité permettra aussi d’importer son permis de conduire. Une nouvelle interface indiquera le nombre de points restants, tandis que les policiers pourront contrôler votre permis directement depuis l’application. Il ne sera plus obligatoire de rouler avec l’exemplaire physique de son permis de conduire sur soi.

En toute logique, le permis dématérialisé devrait permettre d’autres choses, comme la location de véhicules. Le fonctionnement devrait être identique à celui de la carte d’identité, avec la possibilité d’envoyer une preuve unique de la validité de son permis, plutôt que de le laisser faire une photocopie.

L’approche de la France diffère de celle des États-Unis, qui ont choisi de s’allier à Apple et Google pour sécuriser les documents officiels directement dans les iPhone et les smartphones Android, tout en offrant une grande interopérabilité internationale. Ce permis de conduire dématérialisé ne marchera qu’en France, en attendant que l’Union européenne se mette d’accord sur une solution commune.

Enfin, Gérald Darmanin a aussi annoncé la fin de la vignette assurance verte, présente sur les vitres avants de nos véhicules depuis des années. « À partir du 1er avril, nous allons supprimer la vignette assurance verte. » Les conducteurs n’auront plus à coller une vignette tous les ans, la police aura immédiatement accès au contrat d’assurance d’un véhicule en scannant sa plaque d’immatriculation. Une bonne nouvelle pour la planète, et pour l’apparence des voitures.

