Une citoyenne américaine a porté plainte contre un fabricant de poêle qui prétend fabriquer ses produits à une chaleur trois fois supérieure à celle de la surface du soleil.

Une poêle qui pourrait faire cuire le soleil. Le fabricant américain d’ustensile de cuisine SharkNinja se retrouve devant la justice pour une publicité considérée comme trompeuse. Le média américain The Verge publie ce 20 octobre une plainte déposée par une citoyenne américaine, Patricia Brown, contre l’entreprise.

SharkNinja affirme dans son dernier spot publicitaire que sa poêle antiadhésive est chauffée lors de sa fabrication à environ 16 600 degrés lors de sa fabrication, contre 900 degrés comme les autres marques. Cette température permettrait de « fusionner les particules plasma » de céramique créant une surface extrêmement solide « pour une adhérence supérieure ».

Patricia Brown refuse de croire SharNinja travaille ses poêles avec une telle chaleur et porte l’affaire devant le juge. Selon la NASA, la surface du soleil atteint les 5 500 degrés, ce qui signifie que le processus de fabrication de SharkNinja est trois fois plus élevée. De plus, l’aluminium – l’un des composants de la poêle – se vaporise en gaz au-delà de 2470 degrés.

La société compare ses poêles après trois ans. // Source : SharkNinja

Une étrange fusion des particules

Quant à la fusion des particules, elle est difficile à interpréter. La fusion nucléaire, par exemple, est une réaction nucléaire dans laquelle deux noyaux atomiques s’assemblent pour former un noyau plus lourd. Pour créer cette réaction, il faut dépasser des températures de millions de degrés. L’action en justice souligne également que le produit peut aller au four jusqu’à 260 degrés seulement.

Patricia Brown déclare que les affirmations de SharkNinja « ne sont guère plus qu’une technique de marketing trompeuse et tape-à-l’œil » qui convainc les clients d’acheter ses produits NeverStick, plus chers que les poêles antiadhésives de concurrents. On attend encore la réaction de SharkNinja.

