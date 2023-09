Emoji Kitchen est un outil intégré à Google. Il permet de mélanger deux emojis et d’obtenir des fusions rigolotes, gênantes, étranges ou étonnantes. Parfait pour perdre son temps au travail.

Jeudi ne serait-il pas le pire jour de la semaine ? Ce n’est plus du tout le début, pas vraiment le milieu, ni encore tout à fait le week-end non plus. On est parfois nourri d’une profonde envie de ne rien faire au bureau, de repousser ce dossier qui traîne, de remettre au lendemain ce que l’on peut faire aujourd’hui. Bref, on cherche à tout faire, sauf à travailler. Google a donc pensé à nous, avec un outil baptisé « Emoji Kitchen ». Comme l’a repéré BFM le 14 septembre 2023, cet outil auparavant réservé à l’application Gboard est arrivé dans le moteur de recherche de Google.

Comme son nom l’indique, « Emoji Kitchen » permet littéralement de cuisiner des emojis, c’est-à-dire de les fusionner pour en obtenir des inédits. Vous pourrez ensuite les sauvegarder sous la forme d’une image, à partager au sein de vos canaux de discussion professionnels, dans l’unique but d’entraîner vos collègues dans votre immense mais compréhensible élan d’oisiveté. La productivité peut attendre quand l’opportunité de rigoler devant certains mélanges saugrenus se présente.

Emoji Kitchen dans Google. // Source : Numerama

Un outil pour fusionner des emojis ? Que du bonheur

Pour accéder à « Emoji Kitchen », il suffit de taper ces mots dans l’outil de recherche Google (ou de cliquer là) puis de cliquer sur la commande « En cuisine ! » qui apparaît en haut de l’écran (sur PC comme sur mobile). S’ouvrira alors à vous un vaste champ des possibles : 234 emojis à intégrer dans une addition, ce qui préfigure des milliers et des milliers de résultats en perspective. Il est difficile d’obtenir un chiffre exact des solutions, puisque certains emojis ne peuvent pas être fusionnés ensemble. Il y a quand même de quoi s’amuser pendant des heures.

Cowboy qui se mord la lèvre, chat dans chat (testez, vous verrez), chat démon, koala qui a le crâne qui explose, araignée qui tire la langue, soleil qui fait un bisou, chouette posée sur une lune, piment qui bâille, fraise qui veut vous faire un câlin, robot en forme de caca… Ce n’est qu’un maigre aperçu de ce qu’on peut obtenir avec « Emoji Kitchen ». Naturellement, il y a de tout : certaines combinaisons sont vraiment mignonnes, quand d’autres font littéralement flipper.

Vous pouvez même laisser Google choisir pour vous avec des fusions aléatoires. À noter que « Emoji Kitchen » existe depuis 2020 dans le clavier Gboard d’Android (d’abord lancé en bêta). Selon Emojipedia, plus de 650 emojis peuvent être associés par ce biais, ce qui porte le nombre de résultats à plus de 20 000. Un licenciement nous guette. Vraiment.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !