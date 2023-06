[Podcast Numerama] La newsletter signée Lucie Ronfaut, et éditée par Numerama, s’élargit en devenant aussi un podcast. Une première rencontre publique a eu lieu au printemps 2023, à la librairie Un livre et une tasse de thé. Écoutez l’épisode, maintenant disponible sur toutes les plateformes.

Au cœur de ce premier épisode, les filtres « rajeunissants » souvent utilisés sur TikTok ou encore les filtres « bold glamour » qui maquillent virtuellement en modifiant aussi l’apparence du visage — comme pour les lisser. En quelques années, les modifications numériques du corps se sont généralisées via les réseaux sociaux et nos smartphones, ce qui fascine et nous inquiète. À écouter via le player :

C’est le sujet du premier épisode du podcast #Règle30, issu de la newsletter féministe et inclusive de Lucie Ronfaut, éditée par Numerama. L’événement a d’abord pris la forme d’un atelier-débat, en compagnie de Jennifer Padjemi et Nadia Guerouaou, à la librairie Un livre et une tasse de thé, qui a fait salle comble. Vous pouvez dorénavant revivre cette rencontre, en l’écoutant sur votre plateforme d’écoute préférée.

Le podcast et la newsletter Numerama, par Lucie Ronfaut, avec une approche féministe et inclusive. // Source : Numerama

Entre éthique des technologies et rapport au corps

De nombreuses questions se posent sur ces filtres. Est-il plus dangereux d’être filtré·e que de se maquiller ? Sommes-nous en train d’automatiser les normes de beauté sexistes, racistes, grossophobes de notre société ? À qui bénéficie cette tentation de nous transformer ? Les filtres peuvent-ils aussi être éthiques ?

Pour ce débat entre éthique des technologies et rapport au corps, Lucie Ronfaut a reçu :

Jennifer Padjemi, journaliste, autrice de l’ouvrage Selfie (éditions Stock, 2023)

Nadia Guerouaou, chercheuse en neurosciences affectives au CNRS et à l’Ircam Paris

L’épisode est disponible sur toutes les plateformes d’écoute : Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Audible.

