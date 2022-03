Améliorez votre cybersécurité en adoptant ces 3 gestes simples

Depuis la fin du mois de février, la cybersécurité est revenue au premier plan. Peut-être vous interrogez-vous sur votre capacité à protéger vos appareils et vos données. Heureusement, dans le domaine de la cybersécurité, il n’est jamais trop tard pour améliorer ses bonnes pratiques et utiliser les bons outils.

Pour les hackeurs, spammeurs ou escrocs numériques, n’importe quel événement de l’actualité est prétexte pour lancer des attaques. La guerre en Ukraine a ainsi été l’occasion pour eux de multiplier les tentatives d’hameçonnage sous couvert d’œuvres de bonnes actions. Des attaques qui proviennent bien souvent d’Afrique ou d’Europe selon les analyses de Bitdefender.

Si les hackeurs visent essentiellement un public peu averti, ces attaques sont toutefois de plus en plus élaborées. Dans ce contexte, il n’est jamais trop tard pour renforcer sa cybersécurité. Pour cela, il est conseillé de se tourner vers une solution de confiance, idéalement européenne. C’est le cas de Bitdefender, qui propose de nombreuses solutions de sécurité tout-en-un, capable de protéger aussi bien votre PC que votre smartphone.

Voici trois règles de base de l’hygiène numérique qui vous permettront de prévenir la plupart des attaques ou tentatives d’attaques.

La base : faire attention à ce que l’on télécharge, et surtout ce que l’on ouvre

Bien faire attention à ce que l’on télécharge sur son ordinateur ou son smartphone est sans conteste le conseil le plus basique et celui que l’on vous rabâche le plus. Bien sûr, vous n’êtes plus dupe quand un prince vous demande de l’aider à exfiltrer sa fortune dans votre boîte mail ou quand ce mail étrange écrit en allemand propose de télécharger un fichier en pièce jointe.

Les hackeurs ont aujourd’hui bien compris que pour inciter leurs cibles à ouvrir leurs fichiers, il faut se faire passer pour un destinataire légitime et trouver des sujets capables de saisir l’attention. C’est exactement pour cette raison qu’on vous déconseillera toujours de ne pas ouvrir cet “incroyable” .ppt de 15 Mo sur les plus belles forêts d’Europe que votre père vous envoie religieusement chaque semaine. Lui-même ne sait pas exactement d’où il provient.

Si aujourd’hui tout le monde se méfie naturellement du contenu de sa boîte mail, c’est beaucoup moins le cas sur un smartphone et sur les applications de messagerie. Après tout, que risque-t-on à cliquer sur un lien envoyé sur WhatsApp par ce vieux copain que vous n’avez plus vu depuis 10 ans ? Ou un SMS envoyé par l’Assurance Maladie ? C’est ce sentiment de confiance que cherchent à exploiter les hackeurs lors de leurs attaques.

Il est humainement impossible d’être toujours sur ses gardes en permanence. Il n’est d’ailleurs pas honteux de se faire piéger par un hackeur : si vous avez téléchargé un fichier véreux ou corrompu, c’est très certainement parce que le piège était élaboré.

À ce titre, la présence d’un antivirus sur votre ordinateur et votre smartphone pour scanner en temps réel les fichiers que vous téléchargez ou vous prévenir qu’une pièce-jointe est potentiellement dangereuse est un bon filet de sécurité.

Le plus contraignant : faire un effort sur ses mots de passe (et la double authentification)

En revanche, ce serait entièrement de votre faute si vous vous faites voler votre compte email parce que votre mot de passe est trop faible ou que vous utilisez le même partout. On pourrait minimiser le sujet en vous conseillant d’avoir au moins un mot de passe compliqué (avec des caractères spéciaux, des majuscules et des chiffres) que vous pourriez décliner facilement lorsque vous créez un compte quelque part.

Mais en 2022 ce n’est tout simplement plus suffisant. Il ne se passe pas une semaine sans que l’on apprenne que les serveurs d’une entreprise de la tech ont été compromis. Vous avez non seulement besoin d’un mot de passe fort pour chacun de vos comptes, mais en plus d’un mot de passe unique pour chacun d’eux.

Et pour cela, mieux vaut passer par un gestionnaire de mot de passe. Ils sont désormais tous simples à utiliser, se synchronisent sur tous vos appareils et ils sont bien plus sécurisés que n’importe quel post-it.

Des mots de passe sur un ordinateur. // Source : Léa Hamadi pour Numerama.

Le principe est simple : un gestionnaire de mot de passe enregistre tous vos mots de passe « complexes » à votre place. Vous n’avez ensuite qu’un seul mot de passe à retenir, le mot de passe maître qui permet d’accéder à ce coffre-fort. L’application se chargera ensuite d’aller trouver elle-même les champs login et mot de passe pour les remplir automatiquement.

Les gestionnaires de mot de passe sont désormais accessibles et disposent de toutes les caractéristiques décrites plus haut. Un gestionnaire de mot de passe est d’ailleurs inclus dans l’offre Bitdefender Total Security.

Le plus simple : installer une solution de sécurité tout-en-un

Finalement, le meilleur conseil que l’on puisse vous donner si vous désirez renforcer du mieux possible votre cybersécurité est encore d’installer un bon antivirus. L’antivirus de 2022 n’a plus grand-chose à voir avec celui qu’on installait laborieusement sur son ordinateur il y a 10 ou 15 ans. C’est une solution logicielle capable de protéger aussi bien un PC, un Mac, un smartphone Android qu’un iPhone et qui couvre au maximum votre cybersécurité.

Bitdefender Total Security propose à la fois un antivirus performant, un VPN, un gestionnaire de mot de passe et un système de contrôle parental.

Elle scanne régulièrement les fichiers présents sur votre ordinateur ou votre smartphone, surveille en temps réel les fichiers que vous téléchargez et installez, intègre un gestionnaire de mots de passe et même un VPN.

À ce titre, mieux vaut se tourner vers des acteurs expérimentés dans le domaine de la cybersécurité, comme Bitdefender. Cette société européenne dispose d’une solution de sécurité qui bénéficie non seulement de mise à jour toutes les heures et s’appuie en plus sur des technologies basées sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Ces technologies alimentent des moteurs d’analyse comportementale capables de détecter instantanément les nouvelles menaces, mêmes inconnues. Et comme la quasi-totalité des calculs est effectuée dans le cloud, vos appareils ne sont jamais ralentis.

Bitdefender Total Security est l’un des meilleurs antivirus du moment. Il permet de protéger à la fois vos PC, Mac, iPhone, Android ou tablettes, il est peu onéreux : seulement 24,99 euros pour 18 mois, avec 5 appareils couverts simultanément. Cette offre spéciale, incluant 6 mois gratuits, n’est valable que pour quelques jours !

Bitdefender est un grand nom de la cybersécurité européenne. Un critère important à prendre en compte : cela signifie non seulement que vos données sont traitées en tenant compte du droit européen, mais aussi que le suivi logiciel est garanti pendant de nombreuses années. Un argument dont ne peuvent plus se targuer tous les éditeurs d’antivirus compte tenu du contexte actuel.

