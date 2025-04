Lecture Zen Résumer l'article

L’Estonie est en plein débat sur un nouveau de texte loi qui prévoit d’élargir le cadre d’action de sa marine. La législation permettrait notamment l’usage de la force contre des navires civils, en cas de menace grave avérée.

À menace exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le Parlement estonien va étudier un projet de loi visant à encadrer l’usage de la force contre des navires civils identifiés, d’après un article du média estonien ERR publié le 7 avril. À noter que la marine s’assurera que l’équipage n’est plus à bord avant d’envisager de tirer si l’on s’en tient au texte.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions accrues en Europe du Nord, marqué par une série d’incidents inexpliqués. Ces derniers mois, plusieurs câbles sous-marins – essentiels pour la télécommunication et le trafic Internet – ont été mystérieusement endommagés, notamment entre la Finlande et l’Estonie, ainsi qu’entre la Suède et la Lituanie. Les soupçons se sont rapidement portés sur la Russie, riveraine de la mer Baltique, et, dans certains cas, sur la Chine. Des navires commerciaux liés à ces deux pays ont été observés à proximité des zones concernées.

Un câble sous-marin; Source : Norimoto

La Finlande a d’ailleurs intercepté un cargo sous pavillon des îles Cook, identifié comme appartenant à la flotte fantôme russe, un réseau pour contourner les sanctions internationales.

Couler un navire pour « éviter une catastrophe »

Le président de la commission de la défense nationale, le député Grigore-Kalev Stoicescu, a défendu cette mesure comme un outil de dernier recours : « Couler un navire marchand ne serait envisagé que dans les cas les plus extrêmes. Par exemple, lorsque la vie de nombreuses personnes est en danger ou pour éviter une catastrophe » a-t-il déclaré aux médias estoniens.

Il a également admis que l’Estonie pourrait devoir compter sur la coopération de ses voisins en cas de menace réelle : « Si une situation se présente où nos capacités limitées ne permettent pas une réponse adéquate, nous espérons pouvoir coopérer avec nos alliés : la Finlande, la Suède, la Lettonie et d’autres pays. ».

L’Estonie dispose actuellement de l’une des plus modestes marines d’Europe, avec huit navires essentiellement dédiés au déminage et à la surveillance des côtes. À l’instar d’autres pays européens, Tallinn s’engage aujourd’hui dans une politique de réarmement face au contexte de guerre.

