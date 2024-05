Lecture Zen Résumer l'article

Proton Pass marche dans les pas de ses rivaux en ajoutant une option qui permet de connaitre l’état de ses mots de passe. Ils sont trop faibles ? Trop réutilisés ? Exposés sur Internet ? Privés de double authentification ? Vous connaitrez ainsi vos marges de progression pour faire mieux.

C’est une option que l’on trouve dans plusieurs gestionnaires de mots de passe. Elle s’appelle « Analyse des mots de passe » sur Dashlane, ou bien « Watchtower » sur 1Password. Sur Proton Pass, ce sera donc « Pass Monitor ». L’entreprise helvétique vient en effet de lancer un nouvel outil qui vérifie la qualité des mots de passe.

Avec Pass Monitor, quatre fonctionnalités sont fournies.

Ce que détecte le Pass Monitor dans Proton

La première permet de repérer les mots de passe faibles, qui n’ont pas une complexité et une longueur suffisante pour résister à certaines attaques. De façon générale, tous les codes ayant moins de 8 caractères sont à proscrire. Il vaudrait mieux opter pour le double, ou alors basculer sur les passkeys, considérés comme l’avenir des mots de passe.

La deuxième détecte les mots de passe réutilisés. Une bonne hygiène en matière de sécurité informatique nécessite de choisir des mots de passe unique pour chaque plateforme. L’intérêt ? Si l’une de vos combinaisons se retrouve dans la nature, elle ne pourra pas servir ailleurs. Seul un compte sera en péril. Tout est ainsi bien cloisonné.

Pour le troisième mécanisme, il s’agit de dire si vous avez omis d’activer la double authentification alors qu’elle est disponible. Là encore, ce système a un mérite : si votre code secret est compromis, il ne pourra pas servir tout de suite. En effet, la connexion au compte requiert un autre code, reçu par SMS ou généré par une application liée à votre téléphone.

Quant à la dernière option, elle s’adresse seulement aux clients Proton Pass Plus et supérieur — c’est-à-dire les abonnements payants. Proton réserve une partie de ses fonctionnalités à sa clientèle acceptant de payer un forfait mensuel, pour le bien de son modèle économique et son activité. Celui lui permet aussi de financer de futurs services.

En l’espèce, il s’agit de surveiller du Dark Web, un endroit du réseau Internet où circulent souvent des bases de données piratées, avec des identifiants et des mots de passe. Ce service agit comme une vigie scannant les bases de données et vérifiant si des correspondances avec vos codes sont trouvées. Si oui, une alerte sera émise.

