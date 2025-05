Lecture Zen Résumer l'article

En voulant prouver sa bonne foi dans l’affaire Bétharram, François Bayrou a publié des documents sur son site personnel… avant de dénoncer une cyberattaque qui a rendu ces preuves inaccessibles. Pourtant, des solutions existent pour éviter ce type de fiasco technique et médiatique.

L’affaire Bétharram, qui secoue la vie politique française depuis de longs mois, porte sur des accusations de violences dans un établissement religieux du Béarn et a placé François Bayrou sous une pression judiciaire et médiatique constante. Mais depuis que le Premier ministre a dénoncé une cyberattaque ayant rendu inaccessibles les documents publiés pour sa défense, le dossier a pris une dimension numérique inédite.

Cette nouvelle facette de l’affaire met en lumière des erreurs de gestion technique et de communication qu’il aurait pourtant été possible d’éviter simplement.

Le site bayrou.fr inaccessible après la cyberattaque évoquée par le Premier Ministre. – Capture d’écran Numerama

Erreur numéro 1 : publier les preuves sur un site personnel

En choisissant de mettre en ligne des documents sensibles directement sur son site personnel bayrou.fr, géré par son propre parti, François Bayrou a pris un risque majeur. Une attaque par déni de service (DDoS) ou une simple saturation pouvait suffire à rendre le site inaccessible — et donc à couper l’accès aux fameuses preuves censées le défendre. Séparer la vitrine politique d’une plateforme dédiée au partage de documents est pourtant une précaution élémentaire.

Erreur numéro 2 : ne pas suivre les recommandations de l’État

Nextcloud, MediaWiki, plateformes institutionnelles : l’État français recommande depuis longtemps des outils robustes, open source et éprouvés pour le partage sécurisé de fichiers. Ces solutions permettent de contrôler les accès, d’assurer la traçabilité et de garantir la disponibilité des documents, même en cas de cyberattaque sur le site principal. En passant par ces outils, François Bayrou aurait pu éviter la disparition soudaine de ses pièces de défense.

Capture d’écran du Socle Interministériel des Logiciels Libres (SILL), la plateforme officielle qui recense les logiciels libres recommandés par l’État pour les administrations françaises – Capture Numerama

Erreur numéro 3 : L’ANSSI à portée de main, mais pas consultée ?

Ironie de la situation : l’ANSSI, l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, est placée sous l’autorité directe du Premier ministre. À l’heure où cet article est publié, nous ne savons pas si François Bayrou ou son équipe ont sollicité l’expertise de l’ANSSI concernant la cyberattaque sur son site personnel, et l’agence n’a pas répondu à nos questions sur ce point. Pourtant, s’appuyer sur les compétences de cet organisme de pointe avant toute publication sensible aurait permis d’anticiper les risques, de renforcer la sécurité et d’apporter une crédibilité supplémentaire à la démarche de défense. Au vu du résultat, et dans la mesure où le gouvernement français héberge des documents sans problème, cette étape semble avoir été négligée.

Erreur numéro 4 : Ne pas préparer de communication de crise

Dénoncer une cyberattaque sans fournir d’éléments techniques ni de preuves indépendantes, c’est ouvrir la porte au doute. Une gestion de crise efficace implique d’anticiper la communication : préparer des explications claires, s’appuyer sur des relais officiels, et, si besoin, faire attester la réalité de l’attaque par des experts indépendants. Sur ce point aussi, la stratégie de Bayrou laisse à désirer.

Et pour l’instant, le flou persiste : au moment où cet article est publié, le site bayrou.fr reste indisponible et les fameux documents n’ont pas refait surface ailleurs. De quoi laisser la polémique et les questions sur la gestion numérique du Premier ministre tourner en boucle.

